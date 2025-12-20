Schimbare majoră! Apare încă un Nations League: ”Mai mulți bani, mai multe resurse și mai multe jocuri”

Din anul 2028, Cupa Africii pe Naţiuni se va desfăşura din patru în patru ani, în loc de formatul actual, care presupune organizarea CAN la fiecare doi ani, a anunţat sâmbătă preşedintele Confederaţiei Africane de Fotbal (CAF), Patrice Motsepe, scrie news.ro.

Această schimbare face parte dintr-un efort mai amplu de restructurare a fotbalului pe continentul african, astfel încât „calendarul său să fie mai armonizat la nivel global”, a declarat Motsepe.

„În 2027, vom merge în Tanzania, Kenya şi Uganda (cele trei ţări gazdă), iar următoarea ediţie a Cupei Africii va avea loc în 2028”, a explicat preşedintele CAF sâmbătă, la Rabat, în ajunul meciului de deschidere al ediţiei din 2025, care va avea loc în Maroc.

De asemenea, va fi creată o nouă competiţie, bazată pe modelul Ligii Naţiunilor din Europa, şi care va avea loc anual începând cu 2029.

„După Campionatul Mondial al Cluburilor FIFA din 2029, vom avea prima Ligă a Naţiunilor Africane... cu mai multe premii în bani, mai multe resurse şi mai multe jocuri”, a explicat Patrice Motsepe.

„Ca parte a acestui acord, Cupa Africii pe Naţiuni va avea loc acum la fiecare patru ani”, a concluzionat el.

Cupa Africii pe Naţiuni a avut loc la fiecare doi ani încă de la prima ediţie, din 1957, dar în ultimii cincisprezece ani, poziţionarea sa în calendarul global a fost adesea problematică.

