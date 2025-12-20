Valentin Costache (27 de ani) a reacționat după ce a marcat golul de 2-0 prin care a stabilit scorul final în UTA - Dinamo, împotriva echipei la care a debutat în fotbalul profesionist.

Valentin Costache, mesaj după ce a înscris în UTA - Dinamo 2-0

Costache și-a exprimat speranța ca dinamoviștii să nu se supere pe el, după care a susținut că nu a uitat spiritul „câinilor roșii”.

„Un meci bun făcut de noi. Le-am zis băieților că trebuie să dăm totul, că sunt extrem de buni cei de la Dinamo. Sperăm să o ținem așa. Pentru mine, Roman și Abdallah merită amândoi considerați omul meciului.

Eu am crescut în spiritul lor (n.r.- al dinamoviștilor). Sper să nu se supere pe mine că le-am dat gol. Și acum fac o muncă bună. Încă nu am uitat spiritul lui Dinamo. Trebuie să o ținem așa. Eu zic că avem și noi șansele noastre”, a declarat Valentin Costache, la flash-interviuri.

8 goluri și 3 pase decisive a reușit Valentin Costache pentru Dinamo în 21 de apariții din Superliga României, în stagiunea actuală.

goluri și pase decisive a reușit Valentin Costache pentru Dinamo în 21 de apariții din Superliga României, în stagiunea actuală. 3 meciuri și două goluri a strâns și în Cupa României.

Valentin Costache, marcatorul golului de 2-0 din UTA - Dinamo

Valentin Costache (27 de ani) a marcat golul de 2-0 pentru UTA în minutul 68 al meciului împotriva lui Dinamo, din etapa a 21-a a Superligii. Reușita sa a stabilit scorul final al întâlnirii.

Extrema stânga a finalizat cu o execuție tehnică, din interiorul careului advers, un contraatac de manual al „Bătrânei Doamne”. Pasa decisivă i-a aparținut lui Alin Roman.

Valentin Costache și-a încheiat junioratul la Dinamo în anii 2014-2015. Între 2015 și 2017 a îmbrăcat tricoul „câinilor roșii”, în care a marcat patru goluri și a pasat decisiv în cinci rânduri, în 21 de apariții oficiale.

