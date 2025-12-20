”Câinii” au fost demontați de UTA, echipa pregătită de dinamovistul Adrian Mihalcea. Formația dirijată de Zeljko Kopic a încasat câte un gol pe repriză: Alin Roman (minutul 33) și Valentin Costache (minutul 68) au fost marcatorii meciului.



Partida de pe ”Francisc von Neuman” a contat pentru etapa cu numărul 21 din sezonul regulat al Superligii României, ultima înainte de pauza de iarnă



Andrei Nicolescu, fără perdea după înfrângerea de la Arad: ”Nu eșecul e important, ci că am arătat așa!” + Ce a spus despre Mazilu



Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a explicat că eșecul dinainte de sărbători pică greu pentru dinamoviști. El a subliniat și că elevii lui Zeljko Kopic au părut delăsători și relaxați la Arad.



Mai mult, Nicolescu a vorbit și despre Adrian Mazilu, care a ieșit accidentat în prima parte a duelului. În minutul 28, după nici măcar o jumătate de oră, Cristi Mihai a intrat în locul lui Mazilu.



”(n.r. Cum digeraţi această înfrângere?) Ca o mâncare grea, foarte grea. Nu înfrângerea e importantă, cât faptul că am arătat relaxaţi şi neconectaţi la meci. A fost un an destul de greu. L-am încheiat prost, trebuie să fim foarte atenţi.



Şi-au dorit, dar a lipsit conexiunea. Se vede lipsa de conexiune, dar asta e, trebuie să fim mai atenţi, să vedem ce ne-a lipsit. Meciul a arătat rău pentru noi, din păcate.



La pauză am crezut că putem să reglăm, din păcate, nu am putut să revenim.



Mazilu are o problemă la spate. Are o dorinţă foarte mare de a juca. A avut semne că nu ar trebui să înceapă. Din păcate, nu ne-a spus. Pun asta pe seama vârstei. Am vorbit cu el, a înţeles nişte lucruri, noi toţi o să evităm pe viitor lucruri de genul ăsta.

Ne dorim ca toţi jucătorii să fie foarte asumaţi, să fie o echipă. În momentul ăla, când simţi ceva, e bine să spui. E definiţia unei echipe, pe care încercăm să o construim”, a spus Nicolescu la Digi Sport.

