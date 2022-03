Dinamo mai primește o lovitură! După ce au pierdut procesul cu Șerdean, „câinii” au fost „încolțiți” și de un fost jucător

Teddy Mezague, fostul jucător al „câinilor” din sezonul 2018-2019, a câștigat precesul intentat dinamoviștilor la TASS, după ce a fost demis de la clubul din „Ștefan cel Mare” printr-un fals în acte, după cum a reușit să demostreze în justiție.

Dinamo va trebui să-i plătească o sumă uriașă lui Mezague

„Mi-au imitat semnătura. Ştiam că sunt probleme în fotbalul românesc, dar, în acest moment, este incredibil. Mi-am contactat avocaţii. Am contactat şi un expert pentru a demonstra că eu nu am semnat încetarea contractului. În ianuarie ar trebui să am un prim răspuns, dar nu ştiu ce se va întâmpla, deoarece e multă corupţie în România. Sunt gata să merg la FIFA pentru a mă face auzit. Nu este normal ce s-a întâmplat”, spunea fostul dinamovist, în 2018, în presa din Belgia.

După ce a câștigat procesul cu Dinamo, Teddy Mezague a cerut la masa credală compensații financiare de peste 130 de mii de euro.

„Avocații fotbalistului s-au adresat judecătorului sindic, cel care a dispus înscrierea la masa credală cu salariile aferente perioadei 25.10.2019- 28.06.2021 (744.925,09 lei – 130.327,16 Euro), plus dobânda aferentă, 10.854,64 euro și cheltuieli de judecată în valoare de 10.000 de franci elvețieni”, potrivit PlaySport.

Mezague a fost integralist în cele patru meciuri pe care le-a disputat în tricoul lui Dinamo, în sezonul 2018-2019.