Ionel Ganea a dat verdictul după ce i-a văzut pe dinamoviști în eșecul cu Rapid. Mesaj pentru Mutu + Ce spune despre Uhrin

Ionel Ganea, fost atacant la Rapid și Dinamo, a vorbit pentru Sport.ro despre partida de la Mioveni, una dominată clar de formația lui Adrian Mutu, aflat la a doua victorie pe banca giuleștenilor.

Piteșteanul i-a fost coleg lui Ganea la prima reprezentativă, în timp ce tehnicianul lui Dinamo, cehul Dusan Uhrin, i-a fost antrenor fostului atacant la Poli Timișoara (2007-2008).

Ionel Ganea: "Atât pot jucătorii de la Dinamo"

Ionel Ganea consideră că decizia șefilor de la Rapid de a-l aduce pe Mutu pe bancă a fost una inspirată.

"A fost un derby bucureștean dar nu ca pe vremuri, din păcate nu au fost fanii celor două formații care ar fi realizat o atmosferă frumoasă. Victoria e cu atât mai importantă pentru Rapid pentru că și echipa lui Mutu a jucat tot în 'deplasare'. Adrian are două victorii, îl felicit, s-o țină tot așa, a fost o schimbare eficientă pe banca Rapidului.

La Dinamo, deocamdată schimbarea n-a fost de bun augur, pentru că văd că ei continuă pasa proastă. La Dinamo în momentul de față jucătorii atât pot, asta le e valoarea. Am lucrat cu Dusan Uhrin la Poli Timișoara, e un antrenor profesionist, acum a mai câștigat experiență, dar la Dinamo prevăd că-i va fi foarte greu lui Uhrin.

Îmi pare rău și de Flavius (n.r.: Stoican), însă atât timp cât echipa doar în două partide (n.r.: cu UTA 0-0 / cu Gaz Metan Mediaș 4-0) nu a primit gol, e foarte greu", a declarat Ionel Ganea, pentru Sport.ro.

Rapid a învins, duminică seară, la Mioveni, cu scorul de 3-1 (3-1) , echipa Dinamo, într-un meci din prima etapă a play-out-ului Ligii 1.

Discursul lui Mutu după victoria cu Dinamo

Adrian Mutu a strâns două succese în primele două meciuri la Rapid. În urma rezultatului, Rapid a urcat pe locul 2 în clasamentul play-out-ului, la egalitate de puncte cu liderul din play-out UTA, dar și cu Sepsi și FC Botoșani.

"Briliantul" a vorbit la finalul meciului de la Mioveni espre victoria obținută, dar și despre golul înscris de Bălan din lovitură liberă.

„Sentiment de mulțumire, dar și teama aia, știm că scorul e unul periculos, am primit un gol prostesc pentru noi, la ce experiență am pe linia de fund. Băieții știu, sper să nu se mai repete. Cred că a fost o primă repriză în care am jucat bine, am avut un meci bun, nu am suferit prea mult, am condus meciul, am știut să gestionăm situațiile și am adus prima victorie după 14 ani în derby.

Îl știu din 2018 pe Bălan, l-am antrenat și la Voluntari și atunci îi spuneam: 'bă, poate dai și tu un gol'. A venit într-un moment bun, s-a pus în slujba echipei, la gol am văzut-o din lateral, cu sigurnță a lovit mingea foarte bine.

Sunt un antrenor care nu critică greșelile, se mai întâmplă, e fotbal, pe mine mă interesează cel mai mult reacția de după. Vorbesc cu toți, încerc să le spun că timingul lor, când se remarcă, e foarte important, de aceea și Ioniță a reușit să marcheze", a declarat antrenorul Rapidului.