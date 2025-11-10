GALERIE FOTO Îl recunoști? A câștigat trei trofee cu Dinamo și încă joacă fotbal la 50 de ani

&Icirc;l recunoști? A c&acirc;știgat trei trofee cu Dinamo și &icirc;ncă joacă fotbal la 50 de ani Fotbal intern
Fostul fundaș este de nerecunoscut!

Angelo Alistar, fostul fundaș central al lui Dinamo din perioada 2000–2007, continuă să joace fotbal la 50 de ani. Deși cariera lui părea încheiată încă din urmă cu un deceniu, stoperul încă evoluează în Liga 4 Neamț.

Fotograful local Nelu „Messi” a publicat pe Facebook fotografii din etapa a 10-a a campionatului județean, meci în care Cimentul Bicaz a învins cu 4-0 Speranța Căucești. Iar în tricoul echipei din Bicaz, liderul la zi al campionatului, a apărut neașteptat Angelo Alistar, schimbat radical, cu păr lung, barbă și un fizic suplu și lucrat.

Cimentul Bicaz conduce Liga 4 Neamț cu 28 de puncte, urmată de Voința Ion Creangă (24) și Răucești (23).

Dinamo a câștigat trei trofee alături de Dinamo

Angelo Alistar a fost unul dintre fundașii de bază ai „câinilor roșii” în perioada de glorie a clubului. Cu Dinamo, a câștigat un titlu de campion al României (2003/2004), alături de două Cupe ale României (2003/2004 și 2004/2005).

Și-a câștigat locul în inimile fanilor prin stilul de joc agresiv și a bifat peste 150 de meciuri în Liga 1 și partide în cupele europene, inclusiv celebrul duel cu Manchester United, în 2004 (înfrângere cu 1-2 pe „Lia Manoliu”).

După retragerea oficială, Alistar s-a întors la fotbalul local și la clubul orașului natal, fiind implicat în ultimii ani și în conducerea Ceahlăului.

