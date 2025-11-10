Angelo Alistar, fostul fundaș central al lui Dinamo din perioada 2000–2007, continuă să joace fotbal la 50 de ani. Deși cariera lui părea încheiată încă din urmă cu un deceniu, stoperul încă evoluează în Liga 4 Neamț.

Îl recunoști? A câștigat trei trofee cu Dinamo și încă joacă fotbal la 50 de ani

Fotograful local Nelu „Messi” a publicat pe Facebook fotografii din etapa a 10-a a campionatului județean, meci în care Cimentul Bicaz a învins cu 4-0 Speranța Căucești. Iar în tricoul echipei din Bicaz, liderul la zi al campionatului, a apărut neașteptat Angelo Alistar, schimbat radical, cu păr lung, barbă și un fizic suplu și lucrat.

