Patrick Petre schimbă din nou echipa! Unde va evolua fostul dinamovist din sezonul următor

În sezonul trecut, fiul lui Florentin Petre a evoluat la Dacia Unirea Brăila și Minaur Baia Mare. Alături de maramureșeni, mijlocașul a reușit să promoveze în Liga 2, după un baraj cu CS Hunedoara, scor 5-3, la general.

Patrick Petre, aproape de echipa tatălui său, CSM Ceahlăul Piatra Neamț

În ciuda performanței înregistrate la trupa la care director tehnic este Vasile Miriuță, Patrick Petre nu va continua la Minaur, anunță Arena MM. Sursa citată scrie că fostul internațional de tineret nu și-a prelungit contractul și ar urma să semneze cu CSM Ceahlăul Piatra Neamț, formație antrenată de tatăl său, Florentin Petre.

Patrick Petre este un produs al academiei lui Dinamo, care a mai jucat în Liga 1 la Sepsi și Poli Iași. În ultimii trei ani, mijlocașul a evoluat în ligile inferioare, la formații precum Farul, Dacia Unire Brăila sau Minaur Baia Mare.

CSM Ceahlăul a încheiat pe locul 5 în seria 1 din Liga 3 și a ratat prezența la barajul pentru promovarea în Liga 2. Florentin Petre a fost numit la echipă în ianuarie și nu a pierdut niciun meci.

După încheierea sezonului regulat, Florentin Petre și-a exprimat regretul pentru ratarea play-off-ului cu Ceahlăul, însă s-a arătat optimist în privința noii stagiuni.

"Am venit la Piatra Neamț cu gândul să câștig fiecare meci și să-mi educ jucătorii după chipul și asemănarea mea. Ei au calitate, sunt jucători buni pe care-i respect și sunt mândru de ei pentru parcursul bun pe care l-au avut până acum. Din toamnă lucrurile stau altfel pentru că sunt cel puțin patru echipe care se bat pentru primele locuri. Nu pot să spun că vom promova, dar pot spune vom juca fiecare meci numai la victorie.

Privind spre sezonul de primăvară, dar în special spre faza play-out a campionatului, CSM Ceahlăul a pornit de la zero ca toate echipele. Am avut însă meciuri grele și în play-out, dar am avut un parcurs fără înfrângere pe care l-am meritat la cum am tratat meciurile. Să nu uităm că în treisprezece partide am primit doar trei goluri. Rămâne regretul că nu am jucat în play-off. Când am ajuns eu echipa era pe locul 6 cu trei etape înainte de terminarea sezonului regular și consider că am avut ghinion fantastic că nu am prins play-off-ul", a spus recent Florentin Petre, într-un interviu pentru FRF.