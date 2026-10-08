EXCLUSIV Dinamo i-a oferit contractul: ”L-am semnat. Asta e cea mai mare promisiune”

Dinamo i-a oferit contractul: ”L-am semnat. Asta e cea mai mare promisiune” Superliga
SPORT.RO
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În urmă cu o lună, Dinamo a făcut o mișcare neașteptată: i-a oferi un nou contract unui jucător transferat cu surle și trâmbițe.

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George PuscasDinamoandrei nicolescu
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George Pușcaș (30 de ani) a fost transferat în iarnă pentru a aduce un plus în flancul ofensiv al lui Dinamo pe finalul sezonului precedent. Acesta a evoluat sub comanda lui Zeljko Kopic în play-off, dar a fost ”chinuit” de o hernie înghinală, care l-a ținut departe de gazon la începutul acestei stagiuni.

Acum, atacantul se află în plin proces de recuperare, dar determinarea sa i-a convins pe cei de la Dinamo să-i ofere un nou contract, valabil până în 2029. Anunțul oficial al prelungirii a fost făcut în urmă cu o lună.

Andrei Nicolescu: ”Asta ne-a făcut să privim cu mare încredere”

Este de așteptat ca George Pușcaș să revină pe teren după această pauză competițională pentru meciurile echipelor naționale. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro, Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, vorbește despre ”promisiuni de performanță” în ceea ce-l privește pe atacant.

”Ne-am făcut promisiuni din structura contractului pe care l-am semnat. E clar că promisiunile sunt de performanță, mai ales ceea ce își dorește el să demonstreze la Dinamo. Promisiunea cea mai mare este determinarea cu care își dorește să revină pe teren, asta ne-a făcut pe noi să privim cu mare încredere prelungirea contractului”, a spus Andrei Nicolescu, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

În iarnă, Dinamo l-a transferat gratis pe George Pușcaș, care venea după o perioadă de șapte luni din postura de jucător liber de contract. Utima oară, atacantul a evoluat în Super lig, campionatul din Turcia, la Bodrum FK, pentru care a și marcat de 11 ori în toate competițiile.

CV-ul lui Pușcaș este impresionant pentru un jucător ajuns în Superliga României. În 2013 a fost transferat la juniorii lui Inter Milano, unde a și bifat șapte meciuri la echipa de seniori, iar apoi a mai trecut pe la Bari, Benevento, Novara, Palermo, Pisa, Genoa, Bari, Reading și Bodrum FK.

Cel mai spectaculos transfer din cariera sa a fost în Championship. Reading plătea, în 2019, suma de 7,5 milioane de euro pentru a-l transfera definitiv de la Inter Milano.

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