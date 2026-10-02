În această perioadă, Nuno Campos (51 de ani) și-a văzut la treabă jucătorii care au evoluat mai puțin, în meciul amical cu Metaloglobus, câștigat cu 4-0. Printre aceștia nu s-a numărat și George Pușcaș (30 de ani), încă indisponibil după hernia inghinală care l-a ”chinuit” la finalul sezonului precedent.

Atacantul transferat cu surle și trâmbițe în iarnă de Dinamo nu a mai evoluat din data de 16 mai, de la finalul sezonului precedent. Andrei Nicolescu, președintele clubului, a anunțat că acesta va fi la dispoziția antrenorului său după această acțiune a echipei naționale.

George Pușcaș, așteptat să revină în circuitul echipei lui Dinamo

Cosmin Mihalescu, directorul sportiv al lui Dinamo, a dezvăluit recent că acesta încă se pregătește separat, urmând să intre în circuitul echipei în câteva zile.

„Au fost coborâșuri percepute. Aici aș vrea să punctez ceva și poate să fie ăsta un indicativ al motivului pentru care am ales să prelungim cu el. George, de când a venit, de la început, avea o situație medicală despre care știam, dar a făcut absolut tot ce ține omenește de el să ne ajute cât de mult se poate.

Din punct de vedere al caracterului și al personalității și al spiritului de sacrificiu pe care l-a arătat în toate momentele sezonului trecut… a jucat cu niște dureri îngrozitoare, a trecut prin niște proceduri foarte complexe și foarte dureroase ca să ne poată ajuta. Și asta ne-a arătat cumva că își dorește să fie aici, își dorește să ajute clubul. E un jucător care are impact și în vestiar și atunci ne-am dorit, pe lângă abilitățile lui fotbalistice, să avem și toate elementele acestea în vestiar.

Este foarte, foarte important și acesta a fost unul dintre motivele pentru care am ales să prelungim cu el. Suntem foarte încrezători că ne va ajuta și că va fi o soluție bună pentru noi. Se antrenează individual. Vorbeam cu el ieri în timpul antrenamentului. Încă face niște alergări fără minge. De săptămâna viitoare va începe și cu mingea, ușor-ușor, și cu echipa”, a spus directorul sportiv al lui Dinamo, potrivit Radio Dinamo 1948.

Dinamo și-a reconfirmat încrederea în internaționalul român și a făcut un anunț oficial acum două săptămâni: clubul i-a prelungit contractul lui Pușcaș până în 2029.

Cristi Borcea: "Nicio apărare din România nu le va face față lui Karamoko, Pușcaș și Cîrjan"

Borcea crede că Dinamo va fi imbatabilă în momentul în care și George Pușcaș va fi apt. Atacantul a ajuns în februarie la echipă, însă a jucat foarte puțin, iar acum este în proces de recuperare după o intervenție chirurgicală.

"Îmi plac Cîrjan, Karamoko și îl vreau pe Pușcaș. Să se facă bine! Am mare încredere în Pușcaș. Când vor juca Karamoko, Pușcaș și Cîrjan în spatele lor, nicio apărarea din fața României nu le va putea face față. Pușcaș a fost pariul meu de la început, dar să joace!", a mai spus Borcea.