VIDEO Prima reacție a lui George Pușcaș după ce și-a prelungit contractul cu Dinamo până în 2029!

Prima reacție a lui George Pușcaș după ce și-a prelungit contractul cu Dinamo până în 2029! Superliga
SPORT.RO
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”Câinii” și-au asigurat ofensiva.

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DinamoGeorge PuscasAndrei MargineanSuperligaNuno Campos
Din articol

Internaționalul român George Pușcaș și-a prelungit ieri contractul cu Dinamo.

Atacantul va juca pentru ”câini” până în 2029 și, după oficializarea noii înțelegeri, a oferit o primă reacție pe paginile oficiale ale clubului.

”Salutare, dinamoviști!

Vreau să vă anunț că rămânem împreună până în 2029. Vă aștept duminică la stadion să susținem echipa și să înaintăm spre obiectivul nostru! 

Hai Dinamo!”, a spus Pușcaș.

Anunțul oficial al lui Dinamo

”George Pușcaș, câine roșu până în 2029!

Ne bucurăm să anunțăm prelungirea contractului cu atacantul clubului nostru, George Pușcaș, până la 30.06.2029.

Sosit la Dinamo în februarie 2026, George a jucat în total 8 meciuri în sezonul trecut, reușind să înscrie un gol și să ofere o pasă decisivă.

Pe lângă calitățile sale fotbalistice, George Pușcaș aduce un plus de experiență în lotul condus de Nuno Campos, fiind un jucător important în cadrul acestuia. Suntem nerăbdători să-l vedem din nou în echipamentul de joc, ajutând echipa și pe teren.

George Pușcaș a evoluat de-a lungul carierei sale de jucător la echipe precum Inter Milan, Reading, Palermo, Bari și Genoa, având peste 140 de meciuri în Serie B cu 42 de goluri marcate și 84 de meciuri în Championship cu un total de 17 goluri marcate și 5 pase decisive.

De asemenea, George are un parcurs impresionant și în cadrul echipei naționale, având 25 de meciuri și 18 goluri pentru naționala U21, și un total de 46 de selecții la naționala mare cu 11 goluri marcate.

Ne bucurăm să te avem alături de noi, George, și-ți dorim mult succes și cât mai multe realizări în tricoul clubului nostru!”

Ce a schimbat Nuno Campos la Dinamo: ”Suntem mult mai uniți”

Dinamo este liderul din Superliga României după nouă runde.

”Câinii” au avut parte de un start bun de sezon după nouă runde. Au 20 de puncte și ocupă prima poziție, cu un avans de două puncte față de rivala și urmăritoarea Rapid, iar dacă vor obține o victorie în această rundă, cu Farul Constanța, își pot asigura fotoliul de lider pentru cel puțin încă trei săptămâni, perioadă în care campionatele vor fi întrerupte pentru meciurile echipelor naționale.

Nuno Campos (51 de ani) a preluat echipa în această vară, după ce Zeljko Kopic a plecat. Antrenorul portughez a primit mai mulți jucători importanți și, printre altele, a apelat și la sistemul 4-4-2.

Andrei Mărginean, titular incontestabil la Dinamo, a dezvăluit ce a schimbat noul antrenor al echipei în această perioadă.

”E foarte frumos, dar suntem conștienți că trebuie să muncim foarte mult să ne menținem acolo. Am trecut prin multe la Dinamo, după atâtea încercări e foarte frumos să te uiți în clasament și să vezi Dinamo pe primul loc.

La început a fost puțin mai dificil, cum e peste tot când vin oameni noi într-un colectiv. (n.r. - Diferența față de Kopic) Probabil suntem mult mai uniți, mai conectați. Ne simțim mult mai bine pe teren și la meciuri”, a spus Mărginean, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV.

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