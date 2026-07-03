Dănciulescu: “Situația lui Pușcaș, gestionată prost”

Ionel Dănciulescu, fost golgheter al lui Dinamo și actualmente analist sportiv, crede că oficialii clubului din Liga 1 au greșit folosindu-l pe George Pușcaș în campionatul trecut.

După accidentarea lui Karamoko, Dinamo s-a bazat doar pe Alex Pop, care părea să se simtă mai bine în stânga ofensivei. A fost adus târziu George Pușcaș, nepregătit fizic după ce stătuse 8 luni din cauza unei accidentări, dar a fost forțat la un moment dat și n-a dat randamentul dorit.

Dănciulescu despre George Pușcaș: "Acum, iar a stat o grămadă de timp, iar nu te poți folosi de el…”

“Danciu-gol” critică această decizie, spunând că Pușcaș trebuia mai întâi operat și apoi folosit, mai degrabă trebuia introdus în campionatul ce vine: “Aducerea lui Pușcaș ar fi fost un câștig mare dacă acesta era apt din punct de vedere fizic. El a avut probleme. Fac acum un mic reproș: n-am înțeles cum au gestionat situația asta cu Pușcaș. Adică nu te-ai folosit de el cum trebuie nici în campionatul trecut, decât rar, nu l-ai lăsat să se opereze, l-ai operat acum, după finalul sezonului, și nu-l poți folosi la începutul campionatului ce vine.

Din punctul meu de vedere, este o situație gestionată prost. Trebuia operat atunci când a venit și îl aveai apt de joc la începutul următorului sezon, făceau pregătirea normală cu el… Acum, iar a stat o grămadă de timp, iar nu te poți folosi de el…”

În 8 meciuri a intrat Pușcaș pentru Dinamo în sezonul 2025-2026 (7 în Liga 1 și unul în Cupa României), reușind un singur gol și o singură pasă decisivă.

A jucat 441 de minute în total, cu o medie de puțin peste 50 de minute per joc.

Dănciulescu știe că e aproape imposibil să revii în formă după o perioada lungă de timp în care ai fost accidentat și nu te-ai putut măcar antrena: “Era dificil să dea randament după opt luni în care nu jucase. N-ai cum să intri rapid în formă. Campionatul românesc e destul de de complicat. E greu de jucat în el”.

Triplul campion cu Dinamo în 2002, 2004 și 2007 a fost ferit de accidentări pe perioade lungi în carieră sa: “N-am stat în viața mea atât de mult, adică 6-7-8 luni. În Spania (n.r. - la Hercules Alicante), am avut o entorsă la genunchi, am stat vreo două luni și ceva și a fost foarte greu să reintru în formă. Ai nevoie de încă două luni pentru a te pune pe picioare”.