Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a confirmat că echipa pe care o reprezintă se află în discuții avansate pentru transferul unui fundaș central.

Andrei Nicolescu, ultimele informații despre transferurile de la Dinamo

Nicolescu a transmis, de asemenea, că atacantul israelian Adam Grimberg (16 ani), legitimat la Maccabi Haifa, se află pe lista lui Dinamo, însă nu este prioritar în momentul de față.

„Noi avem deja posturile pe care căutăm jucători. Știm exact cum se va configura lotul, cine va rămâne și cum vom fi. Avem deja opțiuni cu care discutăm. S-a scris că am semnat cu un fundaș central. Eu am spus că avem discuții cu unul. Nu am semnat, dar suntem în discuții avansate pentru a semna în vară.

(n.r.- e vorba despre Adam Grimberg?) Copilul de 16 ani este unul pe care-l vizăm, dar nu e o prioritate pentru noi acum”, a declarat Andrei Nicolescu, potrivit digisport.ro.

Dinamo, la un pas de o pierdere importantă

Negocierile în cauză au loc pentru potențialul înlocuitor al lui Kennedy Boateng. Cel mai probabil, Boateng (29 de ani) nu va mai continua la Dinamo din sezonul următor.

Contractul fundașului central expiră în vară, iar Boateng are la dispoziție oferte mult mai avantajoase din punct de vedere financiar decât cea curentă.