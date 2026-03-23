Andrei Nicolescu, președintele celor de la Dinamo, a anunțat că oficialii clubului au bifat deja prima mutare pentru sezonul următor. Mutarea vine în contextul în care Kennedy Boateng (29 de ani) va pleca la finele acestui sezon.

Întrebat despre situațiile contractuale ale lui Alberto Soro și Mamoudou Karamoko, Andrei Nicolescu a spus că aceștia ar mai avea doi ani de contract, apoi a anunțat că există o înțelegere cu un jucător care evoluează pe postul de fundaș central.

Dinamo s-a înțeles cu un fundaș central

Evident, președintele lui Dinamo nu i-a dat numele, dar transferul unui fundaș central în această vară ar fi fost în capul listei de priorități pentru ”câini”, mai ales că, după plecarea lui Boateng, Matteo Duțu și Nikita Stoinov vor fi singurele soluții.

„Soro și Karamoko mai au doi ani contract. Nu cred că este o urgență. La Opruț cred că suntem la câteva detalii de semnătură. (V-ați înțeles cu doi fundași centrali pentru la vară?) Doar cu unul”, a spus Nicolescu, potrivit ”Totul pentru Dinamo”.

Dinamo este pe locul șase în play-out și este singura cu două înfrângeri din tot atâtea partide. ”Câinii” au rămas cu 26 de puncte și sunt la două distanță de următoarea clasată, FC Argeș, cu care se vor întâlni în prima etapă de după reluare campionatului.

Universitatea Craiova rămâne principala favorită la titlu. U Cluj aproape și-a triplat șansele față de startul play-off-ului

Principala favorită pentru câștigarea titlului este văzută în continuare Universitatea Craiova (41,9%), care a învins la limită Dinamo (1-0) în ultima etapă și și-a recăpătat prima poziție în clasament.

Rapid (12,2%) și CFR Cluj (11,6%) păstrează și ele speranțe pentru cucerirea titlului, în timp ce Football Meets Data exclude practic deja două formații din lupta la titlu: FC Argeș (0,5%) și Dinamo (0,4%). "Câinii" sunt singurii cu două eșecuri în play-off și au ajuns la 5 înfrângeri consecutive în Superliga.