Veste mare pentru Dinamo! Legenda clubului a semnat: ”Nu este păcăleală!”

Miercuri seară, Dinamo a rezolvat o mutare extrem de importantă.

Florentin Petre, fostul căpitan al lui Dinamo, a semnat prelungirea contractului de antrenor secund al clubului din Ștefan cel Mare.

Petre a revenit în cadrul clubului în vara anului 2024, ca asistent secund al lui Zeljko Kopic. Cei doi se înțeleg de minune și au format o echipă cu pretenții în ”Ștefan cel Mare”.

Contractul lui Petre ar fi expirat la finalul sezonului, însă șefii de la Dinamo nu vor să îl piardă pe fostul căpitan, motiv pentru care s-au grăbit să semneze prelungirea.

Agenta Anamaria Prodan a anunțat pe rețelele sociale faptul că Florentin Petre a semnat un nou contract cu Dinamo.

"Chiar dacă suntem pe 1 aprilie, nu este păcăleală. Este exact ceea ce vedeți. Florentin Petre și-a prelungit contractul cu DINAMO BUCUREȘTI”, a fost anunțul făcut de Anamaria Prodan.

Nici Zeljko Kopic nu are planuri de plecare de la Dinamo

Recent, s-a vehiculat că antrenorul croat ar fi avut o discuție aprinsă cu Andrei Nicolescu, președintele clubului, lucru negat însă de Kopic, care a transmis că nu are de gând să îi părăsească pe ”Câini”.

Singura discuție pe care am avut-o a fost cu președintele Andrei Nicolescu și cu acționarii. Le-am spus că în prima mea vară aici am avut 7 zile de vacanță, în al doilea an, am avut 10 zile, anul acesta am de gând să am cel puțin două săptămâni, asta este tot ce le-am spus. Două săptămâni de vacanță este anunțul meu în legătură cu plecarea. În legătură cu jucătorii, toți cei care mă cunosc știu că nu obișnuiesc să vorbesc în fața jucătorilor.

Dacă vreau să spun ceva, vorbesc doar cu acționarii și cu președintele. Acest gen de informații este irelevant. Dacă cineva a spus așa ceva, a spus-o fără responsabilitate, ceea ce nu este profesionist, dar nu este pentru prima dată când văd așa ceva. Pentru mine, devine un lucru obișnuit pentru jobul meu”, a spus Zeljko Kopic.

