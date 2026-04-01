Veste mare pentru Dinamo! Legenda clubului a semnat: ”Nu este păcăleală!”

Florentin Petre, fostul căpitan al lui Dinamo, a semnat prelungirea contractului de antrenor secund al clubului din Ștefan cel Mare.

Florentin Petre și-a prelungit contractul cu Dinamo

Petre a revenit în cadrul clubului în vara anului 2024, ca asistent secund al lui Zeljko Kopic. Cei doi se înțeleg de minune și au format o echipă cu pretenții în ”Ștefan cel Mare”.

Contractul lui Petre ar fi expirat la finalul sezonului, însă șefii de la Dinamo nu vor să îl piardă pe fostul căpitan, motiv pentru care s-au grăbit să semneze prelungirea.

Agenta Anamaria Prodan a anunțat pe rețelele sociale faptul că Florentin Petre a semnat un nou contract cu Dinamo.

"Chiar dacă suntem pe 1 aprilie, nu este păcăleală. Este exact ceea ce vedeți. Florentin Petre și-a prelungit contractul cu DINAMO BUCUREȘTI”, a fost anunțul făcut de Anamaria Prodan.