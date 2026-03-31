”Câinii” au trecut în ultimii ani printr-o perioadă delicată. Problemele financiare au afectat clubul pe plan sportiv, iar Dinamo a fost, pentru un sezon, chiar și în Liga 2.

Cu noul acționariat, Dinamo are acum liniște pe plan administrativ. Datoriile au fost plătite, clubul a ieșit din insolvență, iar acum se pregătește pentru cupele europene. Dan Gătăianțu, chief financiar officer la clubul din ”Ștefan cel Mare”, a dezvăluit că toate procedurile pentru licența UEFA au fost îndeplinite.

Acum, Dinamo trebuie să încheie în zona locurilor 1-4 pentru a participa în cupele europene. Ar mai fi și varianta câștigării Cupei României, care poate trimite echipa direct în preliminariile Europa League.

Dinamo, gata pentru cupele europene: ”E foarte important”

„Azi e ziua limită pentru a publica raportul financiar, în contextul licenței UEFA. E prima oară când am făcut această procedură, de când am început acest proiect. Altfel, termenele sunt mai decalate.

E vorba despre transparență. E foarte important să punem cifrele în context. Am depus totul în timp util, așteptăm feedbackul de la FRF. Nu am emoții, e o procedură normală. A arătat și unde trebuie să ne îmbunătățim administrativ.

A fost un efort foarte mare și avem nevoie de niște sisteme în plus ca să fim mai eficienți. Per total am făcut-o, la fel cum a fost și ieșirea din insolvență, pentru a avea dreptul de participare în cupele europene vara aceasta. A fost un moment foarte important, a contat fiecare zi. Luptăm și am făcut totul pentru licența UEFA, hai să vedem unde ne clasăm”, a spus Gătăianțu, la 48TV.

Dinamo, început slab de play-off

Dinamo a început play-off-ul cum nu se putea mai rău și a ajuns pe locul șase, cu două înfrângeri din tot atâtea partide și 26 de puncte. Următoarea clasată, FC Argeș, are 28 de puncte.

Astfel, meciul din etapa următoare, de la Mioveni, va avea o miză importantă pentru ”câini”. Dacă echipa lui Kopic va pierde din nou, Dinamo va pierde contactul cu următoarele clasate.