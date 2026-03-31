”Câinii Roșii” sunt pe ultima poziție în play-off, cu 26 de puncte, după ce au pierdut primele două meciuri, cu Rapid, scor 2-3, și cu Universitatea Craiova, scor 0-1.

Ioan Andone: ”Fără Pușcaș și Karamoko nu o văd bine pe Dinamo!”

Ioan Andone a comentat situația de la echipa din ”Ștefan cel Mare” și a remarcat că marea problemă a lui Dinamo o reprezintă lipsa atacanților, având în vedere accidentarea lui Karamoko și faptul că George Pușcaș nu s-a refăcut complet și a ieșit și accidentat din amicalul disputat recent cu CS Dinamo.

Andone crede că Pușcaș poate reprezenta o soluție pentru Dinamo, însă susține că fotbalistul are nevoie de cel puțin patru luni pentru a-și intra în formă și pentru a nu risca o nouă accidentare.

”Dinamo e într-o perioadă mai proastă pentru că nu au un vârf de atac. E clar! În rest, sunt în regulă. Au dominat Craiova, dar au dominat jucând numai în lateral, nu au jucat perpendicular, nu au avut ocazii multe, nu aud dus multe mingi... Le lipsesc atacanții. Să sperăm că Pușcaș poate juca 15-20 de minute, să fie al doilea vârf acolo, să își revină și Karamoko. Fără ăștia nu o văd bine pe Dinamo. Dacă nu rezolvă problema atacantului, nu o văd bine pe Dinamo. Mi-aș dori să termine în primele trei locuri, dacă nu, să câștige Cupa României. Dinamo face un pas înainte în momentul în care joacă în cupele europene. Kopic a demonstrat că e un antrenor foarte bun, simte echipa, dar îți trebuie și jucători.

Cu un jucător care s-a antrenat individual opt luni de zile așa se întâmplă. Lui Pușcaș îi trebuie minimum patru luni de pregătire, minimum jumătate din perioada în care el a stat și nu s-a antrenat colectiv, îi trebuie să intre cât de cât într-o formă bună și să nu se accidenteze, pentru că acum în fiecare săptămână se poate accidenta”, a spus Ioan Andone pentru PRO TV și Sport.ro.