Din cauza incidentelor repetate provocate de suporteri, Rapid a primit din nou amenda maximă, 60.000 de lei, dar a fost penalizată și cu un meci fără spectatori - cel cu FC Argeș, din runda a patra a play-off-ului.

Dinamo, amendată cu 25.312 lei pentru rasism

Dinamo a fost și ea penalizată cu o amendă de 25.312 lei. Comisia de Disciplină a invocat articolul 54.2 din Regulamentul Disciplinar, care face referire la "sloganuri discriminatorii / denigratoare / rasiste / xenofobe".

Potrivit articolului de regulament în cauză, sancțiunile variază între amenzi cuprinse între 5.000 și 70.000 de lei, "la fiecare nouă abatere de același tip penalitatea urmând a fi majorată cu ½ față de cea aplicată anterior. La atingerea pragului maxim clubul va fi sancționat cu măsura programării unui joc fără spectatori cumulat cu o penalitate sportivă de 70.000 lei".

Punctul 4 din articolul 54 menționează că "în funcție de circumstanțe, organul disciplinar poate aplica și alte sancțiuni clubului responsabil, cum ar fi: interzicerea organizării jocurilor pe propriul stadion de la 2 la 10 jocuri, pierderea jocului prin forfait, scăderea a 2-6 puncte sau excluderea din competiție".

Se ceruse inclusiv depunctarea lui Dinamo

Dinamo a scăpat astfel doar cu o amendă, în condițiile în care au existat mai multe voci care cereau ca formația bucureșteană să fie chiar depunctată pentru bannerele cu caracter rasist afișate de suporteri la meciul cu Rapid.

"Singura voastră 'captură' e fierul din bătătură", "E vreunu' la voi să nu fie garoi?', "Ieri în robie, azi în galerie", "Bombardierii îmbrăcați în ie, o pată albă-n țigănie", au fost câteva dintre bannerele cu caracter rasist afișate de fanii lui Dinamo la partida de pe stadionul celor de la Rapid.

Printre cei care au solicitat depunctarea lui Dinamo s-a numărat sociologul Gelu Duminică.

"E doar o ironie, nu? Și ceva de bine, nu? Silă. Și rușine. Asta simt.

Clubul Dinamo ar trebui să ceară scuze, să se delimiteze și să anunțe campanii anti-rasism. LPF ar trebui sa depuncteze. Arbitrul ar fi trebuit să aplice regulamentele. Nu a făcut-o și nu o vor face. Pentru că în mintea lor e doar o ironie, nu?

Nu, dragilor! E rasism și extremism, in stare pură. Conform tuturor definițiilor!", a fost mesajul lui Gelu Duminică.