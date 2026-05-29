Alarmă falsă! Ce se întâmplă cu mirele Alexandru Pop înainte de Dinamo - FCSB

Pe foaia de joc a meciului a apărut și numele lui Alexandru Pop, asta în condițiile în care atacantul transferat de la Oțelul Galați avea programată nunta chiar în această seară.

Alex Pop, absent de la Dinamo - FCSB

Din informațiile PRO TV și Sport.ro, dinamoviștii au încercat tot posibilul să îl aibă pe Alexandru Pop pentru barajul cu FCSB. ”Câinii” au încercat să îl aducă pe fotbalist de la Cluj cu un avion privat, însă acest lucru nu mai este posibil, iar Dinamo va trebui să se descurce fără el.

Echipele de start la Dinamo - FCSB

Dinamo: Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Gnahore, Mărginean, Cîrjan - Milanov, Armstrong, Musi

FCSB: Târnovanu - Crețu, M. Popescu, Dawa, Radunovic - Tănase, Joao Paulo, Olaru - Toma, Cisotti, O. Popescu

Alex Pop și Sarah se căsătoresc chiar în ziua barajului