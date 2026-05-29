Alarmă falsă! Ce se întâmplă cu mirele Alexandru Pop înainte de Dinamo - FCSB

Înainte de derby-ul Dinamo - FCSB, meci care contează pentru calificarea în preliminariile Conference League, s-a produs o surpriză uriașă.

Pe foaia de joc a meciului a apărut și numele lui Alexandru Pop, asta în condițiile în care atacantul transferat de la Oțelul Galați avea programată nunta chiar în această seară.

Din informațiile PRO TV și Sport.ro, dinamoviștii au încercat tot posibilul să îl aibă pe Alexandru Pop pentru barajul cu FCSB. ”Câinii” au încercat să îl aducă pe fotbalist de la Cluj cu un avion privat, însă acest lucru nu mai este posibil, iar Dinamo va trebui să se descurce fără el.

Dinamo: Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Gnahore, Mărginean, Cîrjan - Milanov, Armstrong, Musi

FCSB: Târnovanu - Crețu, M. Popescu, Dawa, Radunovic - Tănase, Joao Paulo, Olaru - Toma, Cisotti, O. Popescu

Alex Pop și Sarah se căsătoresc chiar în ziua barajului

Nunta lui Alex cu Sarah are loc la Cluj, acolo unde a avut și logodna anul trecut.

„Da, Alex Pop nu poate face nimic în privința asta, a organizat totul acum mult timp, și-a organizat nunta. Îi dorim toate cele bune, avem un meci important mâine, iar el are un moment important în viața sa. 

Îi pare foarte rău în privința situației, dar nu putem face nimic în privința asta. Mâine trebuie să luptăm fără el”, a spus Kopic, la conferința de presă premergătoare jocului.

