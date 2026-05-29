După ce au intrat în play-off cu aspirații la titlu, giuleștenii au câștigat în prima rundă cu Dinamo, apoi s-au prăbușit complet, cu un joc ridicol și cu nicio victorie în următoarele nouă etape.

În partea a doua a campionatului, echipa pregătită de Gâlcă a terminat pe locul 5 cu 34 de puncte, la cinci lungimi în spatele lui Dinamo, care luptă pentru un loc în preliminariile Conference League cu FCSB.

Daniel Pancu taie în carne vie la Rapid! Scoate un titular din primul ”11” și e pregătit să-i aducă înlocuitorul

Noul antrenor al lui Rapid pare pregătit să pună piciorul în prag. Conform GSP, Daniel Pancu îl vrea pe Mihai Popa, portarul cotat la 700.000 de euro de site-urile de specialitate de la CFR Cluj, în locul lui Marian Aioani la Rapid.

Aioani a fost titular incontestabil la echipa din Grant în actuala stagiune, dar a avut în multe momente sincope, iar Pancu vrea să scape de un portar care dă uneori semne că nu e stăpân pe sine.

Sursa mai sus menționată a evidențiat și că la Rapid va reveni Bogdan Ungureanu, portarul de 19 ani care a jucat sezonul 2025/26 la Sepsi OSK în eșalonul secund

Pancu, noul antrenor al lui Rapid

Pancu a mai antrenat-o pe Rapid în urmă cu șase ani. De atunci, a mai stat pe banca tehnică a celor del a ACSM Poli Iași și CFR Cluj și a fost selecționerul României U20 și U21.

”Jucător, căpitan, idol al tribunelor, antrenor în ligile inferioare, mereu cu Rapidul în suflet. A plâns pentru Rapid, a luptat pentru Rapid, a făcut Giuleștiul să viseze, iar de astăzi, Daniel Pancu începe un nou capitol în Giulești, din postura de antrenor principal până în 2028.

230 de meciuri și 75 de goluri, în campionat, pentru Rapid; a câștigat 6 trofee cu Rapid – un titlu (1999), 3 Cupe ale României (1998, 2002 şi 2006) şi două Supercupe (1999, 2002); antrenorul echipei între 2018 și 2020, când Rapid a promovat în Liga a 2-a

Bine ai revenit acasă, Pancone! Bun venit, mister!”, se arată în comunicatul emis de Rapid.