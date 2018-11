DINAMO - FCSB 1-1 | Dinamovistii, dezmagiti dupa egalul din derby: "Nu era un teren pe care sa poti sa combini! Trebuia sa castigam!"

Dinamo s-a apropiat la 3 puncte de Astra, prima echipa aflata pe loc de play-off.

Dinamovistii au ramas cu regrete dupa egalul din derby-ul cu FCSB.

"Eu cred ca e dezamagire mare, am avut meciul in mana, am avut om in plus. Am vorbit in vestiar sa fim mai atenti pe inceputurile de repriza, suferim mereu pe acestea. Trebuia sa gestionam mai bine situatia cu om in plus si sa castigam cele 3 puncte. Asta e, mergem inainte. Trebuie sa incepem sa strangem puncte si sa mergem in play-off.



Au fost moment in care toti am luat decizii gresite. Nu era un teren pe care sa poti sa combini. Trebuia sa ducem mai mult mingea in flanc si sa aglomeram zona centrala. Suntem la 3 puncte de play-off, dar Dinamo trebuie sa-si doreasca mai mult, este cel mai mare club din Romania si locul ei nu este aici.



Suporterii ca intotdeauna au fost numarul 1, mereu ne-au impins de la spate. Stiu ca sunt suparati acum dar sper sa ducem echipa acolo unde merita" a spus Sergiu Hanca dupa partida.