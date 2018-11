DINAMO - FCSB | A refuzat sa iasa din teren doar ca sa nu-si lase echipa in 9! Moment SENZATIONAL cu Planic

Panic a oferit faza finalului de meci la Dinamo - FCSB!

Sarbul a fost convins cu greu de arbitrul Kovacs sa iasa pe margine pentru a primi ingrijiri medicale in minutul 87. Numai cartonasul galben l-a trimis pe sarb in afara terenului, unde staff-ul medical al FCSB i-a pus un bandaj care sa-l ajute sa incheie meciul in teren.



Planic ar fi vrut sa primeasca ingrijirile pe gazon, astfel incat sa nu-si lase echipa in 9. Sarbul a revenit in teren cu dureri evidente si a reusit sa incheie partida.