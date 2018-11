DINAMO 1-1 FCSB | Eliminarea lui Gnohere a RUPT Steaua in derby! "Daca ramaneam in 11, era alt rezultat" Ce spune Tanase

Florin Tanase crede ca rezultatul din derby e cel corect, dar considera ca eliminarea lui Gnohere a redus mult din potentialul ros-albastrilor.

"Ne pare rau ca nu am obtinut victoria, aveam mare nevoie de cele 3 puncte. Tinand cont de ce s-a intamplat pe teren, cred ca e un rezultat multumitor. Arbitrul a decis sa-l elimine pe Gnohere, asta e. Asa a gandit arbitrul, si el poate sa greseasca, la fel cum o facem si noi. A fost un derby, ca intotdeauna nu conteaza locul din clasament. Ma bucur ca am fost la locul potrivit si am inscris dupa penalty-ul ratat de Gnohere. E o lupta grea la titlu. Pe Dinamo o vad in play-off, are o echipa buna, cu experienta. Au jucat acasa, era normal sa aiba suporteri mai multi. Nu mai zic nimic de teren. Nu stiu cum decurgea partida, dar am fost toti pe acelasi teren. Noi, daca ramaneam in 11, cred ca altul era rezultatul", a spus Tanase la Digisport.