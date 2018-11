Dinamo Bucuresti - FCSB 1-1 | Atac la Kovac dupa derby: "Trebuia galben cel mult la Gnohere! Cu el pe teren, castigam!"

Cei de la FCSB au ramas cu regrete dupa egalul cu marea rivala.

Filipe Teixeira a fost si de aceasta data unul dintre cei mai buni jucatori ai FCSB-ului la derby-ul cu Dinamo.

"Pentru noi nu e un rezultat bun, voiam sa castigam. Am jucat cu un om in minus 35-40 de minute, e acceptabil. Trebuie sa jucam mai mult, avem jucatori de calitate si trebuie sa aratam mai mult. Chiar daca Gnohere a primit cartonas rosu, eu le-am spus colegilor pe teren ca putem sa dam inca un gol. Dar e un rezultat acceptabil si mergem mai departe.



Am intrat bine in repriza a doua, am egalat. Clar era mai bine daca ramanea Gnohere, ne-am fi creat mai multe ocazii. Nu stiu daca a fost corecta eliminarea. Trebuie sa fie luat in considerare ca Eddy nu e jucator agresiv si nu voia sa-l loveasca. Trebuia mai multa rabdare, un galben" a spus Teixeira la Digi Sport dupa partida.