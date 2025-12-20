OFICIAL Două Dinamo, două recorduri în acest sezon în Liga 2 și Liga 3!

Două Dinamo, două recorduri în acest sezon în Liga 2 și Liga 3!
În afara lui Dinamo din Superligă, mai există CS Dinamo și Dinamo 2 în a doua și, respectiv, a treia divizie.

Dinamo, CS Dinamo, Ayan Anghel, Dinamo 2, David Diniță
CS Dinamo, echipa de fotbal a clubului sportiv din Șoseaua Ștefan cel Mare, a folosit cei mai mulți juniori (jucători Under 19) în acest sezon din Liga 2.

Opt juniori, născuți în 2009, 2008 și 2007, folosiți de CS Dinamo în meciurile din Liga 2

”8 jucători U19, născuţi 2007 sau mai mici, a folosit CS Dinamo în cele 17 etape jucate până acum.

Ultimii doi intraţi pe listă sunt fundaşul Dragoș Vlaicu şi mijlocaşul Andrei Turbaş, debutaţi în minutul 90 al meciului cu Chindia Târgoviște.

Ei se alătură portarului Liviu Corjenco, fundaşilor Ayan Anghel, Rareș Cernamoriţ şi Ianys Neculai, mijlocaşul Laurențiu Bodron şi atacantul David Tudor”, a precizat Federația Română de Fotbal pe site-ul oficial.

Cei opt ”mânji” ai lui Florin Bratu sunt născuți în 2009 (Ayan Anghel, Laurențiu Bodron), 2008 (Dragoș Vlaicu, David Tudor) și 2007 (Liviu Corjenco, Ianys Neculai, Rareș Cernamoriț, Andrei Turbaș).

Cel mai tânăr debutant în Liga 3 este un atacant de 14 ani de la Dinamo 2

Iar cel mai tânăr debutant al sezonului din Liga 3 este atacantul lui Dinamo 2 David Diniță, în vârstă de doar 14 ani!

Născut în 2011, atacantul a debutat oficial la satelitul lui Dinamo din Superligă în octombrie, într-un Dinamo 2 - FC Voluntari 2 3-1.

David Diniță este nepotul lui Laurențiu Diniță, fost campion cu FCSB (pe atunci încă Steaua) în sezonul 2004-2005.

