CS Dinamo, echipa de fotbal a clubului sportiv din Șoseaua Ștefan cel Mare, a folosit cei mai mulți juniori (jucători Under 19) în acest sezon din Liga 2.

Opt juniori, născuți în 2009, 2008 și 2007, folosiți de CS Dinamo în meciurile din Liga 2



”8 jucători U19, născuţi 2007 sau mai mici, a folosit CS Dinamo în cele 17 etape jucate până acum.

Ultimii doi intraţi pe listă sunt fundaşul Dragoș Vlaicu şi mijlocaşul Andrei Turbaş, debutaţi în minutul 90 al meciului cu Chindia Târgoviște.

Ei se alătură portarului Liviu Corjenco, fundaşilor Ayan Anghel, Rareș Cernamoriţ şi Ianys Neculai, mijlocaşul Laurențiu Bodron şi atacantul David Tudor”, a precizat Federația Română de Fotbal pe site-ul oficial.

Cei opt ”mânji” ai lui Florin Bratu sunt născuți în 2009 (Ayan Anghel, Laurențiu Bodron), 2008 (Dragoș Vlaicu, David Tudor) și 2007 (Liviu Corjenco, Ianys Neculai, Rareș Cernamoriț, Andrei Turbaș).

