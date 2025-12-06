Cele două echipe și-au dat întâlnire în etapa #19 din sezonul regulat al Superligii României. După primele 45 de minute, tabela de marcaj a indicat 0-0, cu un singur șut pe poartă dat de Adrian Șut.



Ilie Dumitrescu a urmărit primele 45 de minute din FCSB - Dinamo și a tras o concluzie: ”E evident”



La pauza meciului, Ilie Dumitrescu, fost internațional român, a explicat că atât FCSB, cât și Dinamo au exprimat sincope pe faza ofensivă, având în vedere că niciuna dintre cele două nu evoluează cu un vârf autentic.



”Un meci echilibrat. Un plus de posesie pentru Dinamo, care a și dominat în linia de mijloc. A câștigat mai multe dueluri. Un lucru e evident.

Ambele echipe suferă în exprimare pe faza ofensivă și datorită faptului că și Dinamo nu joacă cu un 9 autentic, la fel și FCSB cu Tănase în poziția asta”, a spus Ilie Dumitrescu la Digi Sport.

Echipele de start



FCSB (4-2-3-1): Târnovanu - Crețu, Ngezana, Graovac, Radunovic - Șut, Lixandru - Cisotti, Olaru (cpt.), M. Toma - Tănase

Rezerve: Udrea, Zima - Dăncuș, Edjouma, Pantea, Oct. Popescu, Stoian, Thiam

Antrenor: Elias Charalambous



Dinamo (4-3-3): Epassy - Sivis, K. Boateng, Stoinov, Opruț - Gnahore, Mărginean, Cîrjan (cpt.) - Armstrong, Soro, Caragea

Rezerve: Roșca, Din-Licaciu - Tabuncic, Milanov, Perica, Mazilu, Cr. Mihai, Soare, Kyriakou, Toader, Bărbulescu, Al. Pop

Antrenor: Zeljko Kopic

