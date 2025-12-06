Ionel Dănciulescu a comentat prima parte a înfruntării.

Ionel Dănciulescu, dezamăgit la pauza meciului FCSB - Dinamo: ”Puțin fotbal!”

Fostul jucător al lui Dinamo, care a îmbrăcat și tricoul celor de la FCSB, s-a arătat cumva dezamăgit de felul în care s-au desfășurat ostilitățile în prima parte.

Dănciulescu este convins că marea problemă a celor două formații este faptul că niciuna nu are un vârf clasic.

”Multe greșeli personale de multe ori neforțate. Ambele echipe suferă în ultimii 30 de metri, neavând un număr 9 clasic. Puțin fotbal, puține situații de poartă, nu putem spune multe lucruri”, a spus Ionel Dănciulescu la Digi Sport.

