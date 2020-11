Dinamo, cu un picior in prapastie! De cati bani trebuie sa faca rost pana la finalul saptamanii pentru a scapa de penalizare 

Dinamo are timp pana la finalul lunii sa-si achite o parte dintre datorii.

Clubul din Stefan cel Mare va fi penalizat in cazul in care, pana la finalul lunii noiembrie, nu sunt achitate datoriile catre fostii angajati. Dinamo trebuie sa plateasca 800.000 de lei, in caz contrar urmand a ramane doar cu 6 puncte in clasamentul Ligii 1.

Situatia de la club este dramatica tinand cont de faptul ca nu se stie de unde s-ar putea face rost de bani. Pablo Cortacero ar fi trimis 400.000 de euro saptamana trecuta, insa banii nu au ajuns la Dinamo, iar problemele financiare i-au determinat pe cei din conducere sa se imparta in tabere care se razboiesc una cu cealalta.

De pilda, Rufo Collado are un conflict cu antrenorul Cosmin Contra, iar impotriva directorului sportiv sunt Ioan Marginean, Dorin Serdean si Alex Couto.

Aceste lupte intre cei din conducere si problemele financiare fac si victime. Pe langa oamenii din staff care au plecat, nici Bogdan Balanescu nu isi mai doreste sa ramana la Dinamo, fiind dezamagit de modul in care trebuie sa "carpeasca" bugetul clubului pentru a supravietui.

Chiar daca ar fi intrat cei 400.000 de euro ai lui Cortacero, Dinamo tot nu ar fi fost in siguranta. Datoriile care trebuie urgent platite se ridica la aproximativ 1 milion de euro, aici fiind incluse si salariile jucatorilor care sunt neplatiti de peste doua luni.