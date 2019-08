DINAMO - CLINCENI 4-2 | "El e pariul nostru pentru sezonul acesta!" Moga a dezvaluit jucatorul-cheie de la Dinamo! I-a dedicat victoria lui Neagoe

Aici ai toate fazele din DINAMO - CLINCENI!

Dinamo a castigat cu 4-2 meciul cu Clinceni. Golurile lui Popa si Montini au adus prima victorie din sezon pentru dinamovisti.

Echipa antrenata acum de Sebastian Moga, inlocuitorul lui Eugen Neagoe pe timpul recuperarii sale, a condus cu 2-0 si s-a vazut egalata rapid. Totusi, Popa a reusit hat-trick-ul si a adus, in cele din urma, victoria.

Dupa meci, Moga i-a dedicat victoria lui Neagoe si a spus ca Popa este pariul celor de la Dinamo pentru sezonul actual.

"O victorie meritata, sunt sigur ca e un restart al echipei, mai ales de la scorul de 2-2. Stiam ca echipa din Clinceni joaca, nu se inchide, nu practica antijoc. Mi-era frica de acest meci. Am primit goluri, dar am marcat. Eram in criza de goluri, de rezultate, de puncte.

Am zis si inainte sa inceapa campionatul ca avem incredere in Popa. Era asa ca un pariu al nostru pentru renasterea echipei campionatul acesta. O sa demonstreze ca e un fotbalist care merita sa joace la Dinamo.

Nu am apucat sa vorbesc cu doctorul, sa vedem ce diagnostic primeste Filip.

Sunt ceva probleme, alternam momentele bune cu cele mai putin bune. Avem sperante. Nu am facut un joc extraordinar, dar am facut un joc bun.

Speram sa ne impacam si cu fanii.

Cu siguranta Dinamo va deveni echipa care se va lupta la play-off.

Neagoe a fost acum doua zile la Saftica, le-a dat putere. E victoria echipei si a lui Eugen Neagoe. El si daca o sa plece o saptamana, o sa stea pe telefon sa ne intrebe ce facem la antrenamente, ce fac baietii. Nu poate sta departe de fotbal",a spus Sebastian Moga dupa meci.