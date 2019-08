DINAMO - CLINCENI LIVE 21.00 | "Cainii" vor primul gol si primele puncte in acest sezon! Echipele de START

Comentam impreuna toate fazele partidei DINAMO - CLINCENI pe www.sport.ro, Facebook/Sport.ro si in aplicatia de mobil Sport.ro.

DINAMO - ACADEMICA



Iata echipele de start:

Dinamo:

Straton - Moura, Klimavicius, Bejan, Sin - Rauta, Filip - Mihaiu, Bru, Moldoveanu - Montini

Clinceni:

Valceanu - Matei, Chatziterzoglou, Patriche, Dobrescu - Parvulescu, Sut, Barbu, Nsiah - Dumitru - Vojtus

Startul horror de campionat cu 3 meciuri extrem de dificile cu Viitorul, Craiova si CFR Cluj a dus-o pe Dinamo intr-o pozitie incredibila: 0 puncte, 0 goluri marcate, 8 goluri primite! In plus, Dinamo a fost lovita puternica de situatia critica in care s-a aflat antrenorul Eugen Neagoe.

In primul meci al etapei a 4-a, Dinamo o primeste pe propriul teren pe Academica Clinceni, echipa nou-promovata care n-a obtinut vreun punct in primele 3 etape si a incasat chiar mai multe goluri ca Dinamo, 9.

Neagoe inca nu revine

In absenta lui Eugen Neagoe, pe banca va sta antrenorul secund, Sebastian Moga.



"Ce am vorbit cu oamenii din conducere a fost sa mergem mai departe ca pana acum, iar in spre sfarsitul lui august, eu voi putea sa revin. Nu s-a pus niciun moment problema sa renunt la antrenorat. Familia este alaturi de mine si a anuntat ca ma va sustine orice decizie voi lua.



In acest moment, sunt antrenorul lui Dinamo. Nu a fost vorba despre nicio reziliere, de la mine a venit ideea sa vorbeasca cu alt antrenor, pentru ca eu nu pot sa fiu in fiecare zi langa echipa. Conducatorii mi-au zis sa raman in club, in cazul in care nu vom continua impreuna.



La Dinamo, cel mai important lucru este ca echipa sa castige. Jocul de vineri este foarte important, daca nu castiga, chiar este o problema. De acum inainte echipa trebuie sa castige, pentru ca asta este cel mai important. Chiar daca nu sunt zi de zi langa baieti, vorbesc zi de zi cu cei din staff, cu Prunea, Danciu" a spus Eugen Neagoe in urma cu cateva zile.