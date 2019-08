Neagoe si-a anuntat revenirea la Dinamo: "Am vorbit cu conducerea!" Cand va sta pe banca

Dinamo i-a cautat inlocuitor lui Eugen Neagoe, insa pana la urma tot acesta va pregati echipa in acest sezon.

Eugen Neagoe a trecut peste momentul socant de la partida cu Craiova si este gata sa revina in fotbal.

"Ce am vorbit cu oamenii din conducere a fost sa mergem mai departe ca pana acum, iar in spre sfarsitul lui august, eu voi putea sa revin. Nu s-a pus niciun moment problema sa renunt la antrenorat. Familia este alaturi de mine si a anuntat ca ma va sustine orice decizie voi lua.



In acest moment, sunt antrenorul lui Dinamo. Nu a fost vorba despre nicio reziliere, de la mine a venit ideea sa vorbeasca cu alt antrenor, pentru ca eu nu pot sa fiu in fiecare zi langa echipa. Conducatorii mi-au zis sa raman in club, in cazul in care nu vom continua impreuna.



Nu am dat niciun raspuns. Am asteptat sa ma odihnesc. Azi am fost la un control, este totul in regula. Ma simt foarte bine, exact cum ma simteam si inainte de accident.



La Dinamo, cel mai important lucru este ca echipa sa castige. Jocul de vineri este foarte important, daca nu, chiar este o problema. De acum inainte echipa trebuie sa castige, pentru ca asta este cel mai important. Chiar daca nu sunt zi de zi langa baieti, vorbesc zi de zi cu cei din staff, cu Prunea, Danciu" a spus Eugen Neagoe la Digi Sport.

Vrea noi transferuri

Eugen Neagoe se gandeste si la jucatori pe care sa-i aduca la Dinamo: "Lotul este cel care este, dar nu uitati ca perioada de transferuri nu s-a terminat. Cu siguranta, vom mai aduce jucatori. De altfel, si azi am discutat cu cei din conducere si le-am transmis ca mai trebuie trei jucatori, obligatoriu. Toti jucatorii care au venit la Dinamo, au jucat, nu au fost adusi de pe strada, da?" a mai spus Neagoe.