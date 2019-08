"Daca nu te asculta jucatorii din lot, si-a dat si el seama" Prima reactie a lui Gigi Becali dupa ce Andone si-a anuntat demisia! "Cine accepta, bine, cine nu, ajunge ca Dinamo"

Dupa meciul pierdut la Giurgiu in fata celor de la Alashkert, Bogdan Andone si-a anuntat demisia. Calificarea nu a mai contat, iar antrenorul a declarat ca decizia era deja luata, insa nu a vrut sa paraseasca echipa inaintea unui meci important.

Mai mult, Andone a declarat ca nu poate ramane la o echipa la care patronul decide tot.

"Colaborarea nu exista, deciziile le ia doar patronul", a spus Bogdan Andone.

Gigi Becali a reactionat imediat dupa anuntul lui Andone.

"Problema mea acum e antrenorul? Problema mea e echipa. Asta e, cum vreti voi. S-au rupt jucatorii ca am facut eu pregatire fizica de s-au rupt 9 jucatori? Am decis eu antrenamentele. Eu am decis ca Man sa nu joace si el a zis ca nu, ca el vrea sa joace. Sa joace.

Pai si asa el stia ca nu mai poate sa stea, si-a dat seama. Daca nu te asculta jucatorii din lot, daca vorbesti cu ei la 3-0... Ce nevoie am eu sa dau gol. Eu am nevoie de posesie. Nu vreau sa marcam gol, asa i-am spus, sa ne antrenam cu ei. Balasa, minge lunga...

Bine, tata, daca decide totul si cine mai e si asta? Atunci spun si eu. Pai pana acum nu am facut eu totul si am 169 de meciuri europene, 11 calificari in 13 ani? Mai mult ca toate echipele romanesti la un loc?

Ma comport ca un patron, cine accepta, bine, cine nu, o sa ajunga ca Dinamo.

Iau antrenor, care-i problema si fac tot, si iar ma duc in grupe in Europa. O sa vedeti ca asa o sa fac!", a spus Gigi Becali la DigiSport.