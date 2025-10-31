LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 20:30, Dinamo și CFR Cluj se întâlnesc pe Arena Națională în primul meci al etapei a 15-a din Superligă.

19 octombrie 2025, Dinamo - Rapid 0-2: a fost singura înfrângere suferită de roș-albi în ultimele 11 etape, în rest șase au succese și patru remize.

Clujenii sunt fără victorie în acest sezon pe teren advers, în dreptul lor fiind consemnate afară patru rezultate de egalitate și două partide pierdute.

Dinamo are cea mai bună posesie din Superligă - aproape 60%, CFR Cluj a trimis cele mai multe șuturi pe poartă - 88



Dinamo este echipa din campionatul curent cu cea mai mare medie a posesiei - 58,9 %. De partea cealaltă, CFR este formația care a expediat cele mai multe șuturi pe spațiul porții adverse - 88.

24 de jucători au utilizat bucureștenii în primele 14 etape, o cifră pe care o mai găsim doar în dreptul celor de la FC Hermannstadt.

Gruparea ardeleană s-a bazat pe 36 de fotbaliști, cei mai mulți dintre toate competitoarele.

Istoricul întâlnirilor dintre Dinamo și CFR Cluj, început tocmai în 1948



Dinamo și CFR Cluj s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 60 de ori, de 20 de ori s-au impus bucureștenii, de 28 de ori au câștigat clujenii, iar alte 12 partide s-au terminat la egalitate.

Palmares cu Dinamo gazdă: 30 jocuri - 13 succese Dinamo - 6 remize - 11 victorii CFR Cluj.

Primul joc a avut loc pe 28 noiembrie 1948, Dinamo - CFR 1-0, gol Marin Apostol. Antrenorii celor două echipe erau Rudolf Wetzer, respectiv Nicolae Munteanu.

Cele mai multe goluri s-au marcat în returul ediţiei 1948-1949, cu CFR gazdă, scor 2-5 (Candrea dublă / Bartha dublă, Ozon dublă, Naciu). Insuccesul ardelenilor a fost urmat de un 0-9 cu Metalochimic Bucureşti, rezultate în urma cărora formaţia „vişinie” a luat drumul ligii secunde.

Prima victorie din contul trupei ardelene s-a consemnat în cel de-al patrulea duel direct, pe 15 iulie 1970, CFR - Dinamo 2-1. Succesul a contribuit decisiv la salvarea de la retrogradare, „ceferiştii” terminând campionatul cu un punct peste Crişul Oradea, prima echipă de sub linie.

Dinamo - CFR Cluj 5-0 acum 20 de ani, cu Dorinel Munteanu antrenor la ardeleni



Cea mai mare diferenţă de scor: 15 octombrie 2005, Dinamo - CFR 5-0. Interesant faptul că, Dorinel Munteanu a folosit atunci o formulă de start formată numai din jucători autohtoni, singurii străini utilizaţi de clujeni intrând după pauză, Bruncevic şi Zoran Milosevic. Pe banca gazdelor s-a aflat Ioan Andone.

Un alt meci de referință s-a disputat pe 5 noiembrie 2006, CFR Cluj - Dinamo 2-1 (dublă Romeo Surdu / Radu Ştefan), când clujenii au oprit o serie de 13 victorii consecutive realizată de trupa antrenată la vremea respectivă de Mircea Rednic.

Ultimul succes bifat de bucureşteni pe prima scenă datează din 6 mai 2017, CFR Cluj - Dinamo 0-3. Au urmat 16 jocuri, 12 victorii clujenii şi patru remize.

Cea mai recentă dispută directă din SuperLigă: 28 aprilie 2025, Dinamo - CFR Cluj 1-1 (A. Mărginean / Al. Pop - autogol). Info: LPF

CFR Cluj l-a instalat ieri antrenor principal pe Daniel Pancu



Vineri, CFR Cluj a anunțat oficial că Daniel Pancu este noul antrenor al echipei.

După ce s-a zvonit inițial că Dan Petrescu ar urma să revină la CFR Cluj, se pare că șefii clubului din Gruia s-au reorientat către fostul selecționer al naționalei U21. Pancu și-a dat acordul după câteva runde de negocieri și a fost deja anunțat ca noul antrenor al fostei campioane.

Fostul selecționer al naționalei de tineret va prelua echipa începând de sâmbătă, după meciul pe care CFR Cluj îl va disputa în compania celor de la Dinamo. Pe banca tehnică vor fi tot ”interimarii” Laurențiu Rus și Ovidiu Hoban.

„Bun venit în familia CFR, Daniel Pancu!

CFRiști, suntem bucuroși să vă anunțăm că Daniel Pancu este noul nostru antrenor.

În ultimii doi ani, fostul internațional a fost selecționerul Naționalei de Tineret a României, alături de care a participat la Campionatul European U21 din Slovenia. Anterior, Daniel Pancu a mai pregătit România U20, dar și formațiile Rapid București și Poli Iași.

Noul nostru antrenor își va intra în atribuții începând de sâmbătă, după partida cu Dinamo. Îi urăm, pe această cale, mult succes, cât mai multe reușite și amintiri frumoase alături de noi!”, a transmis CFR Cluj.

Clasamentul LIVE din Superligă

