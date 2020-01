10 lucruri de urmarit dupa inceperea Ligii 1: de la stacheta ridicata de Vintila, la falimentul anuntat al lui Dinamo

Liga 1 se va relua in acest weekend, cu partida dintre Craiova si Medias, care se va juca vineri, 31 ianuarie, de la ora 20.00.

1. Dan Petrescu si CFR Cluj



Dan Petrescu a cucerit titlul in ultimele doua sezoane de Liga 1, dar in aceasta iarna a avut de gestionat ofertele primite din strainatate, faptul ca clubul a avut interzis la transferuri o mare parte din mercato, "dubla" din “16”-imile Europa League cu FC Sevilla bate la usa, dar si faptul ca clujenii, desi sunt dati mari favoriti pentru o noua incoronare in campionat, au un avantaj minuscul fata de urmaritoarele Astra, FCSB si Craiova. Va fi interesant de urmarit modul in care CFR Cluj si experimentatul sau antrenor vor gestiona ultimele etape din sezonul regulat si play-off-ul, in conditiile in care au jucat mult mai multe meciuri in 2019 decat contracandidatele la titlu.



2. Bogdan Vintila si FCSB

Antrenorul „ros-albastrilor” a debutat cu penibil un 0-4 la Medias, un lot inert si indisciplinat si o pozitie de „lanterna rosie” a Ligii 1, dar a reusit sa aduca linistea, sa urce echipa pe locul 3 in clasament si il potoleasca momentan pe patronul bagaret. Insa, Vintila trebuie sa continue pe aceeasi linie ca sa nu fie considerat doar un simplu foc de paie si va fi nevoit sa faca echilibristica intre ingerentele lui Gigi Becali, lucrul cu niste jucatori cu personalitate, asteptarile uriase ale fanilor si posibilitatile efective ale lotului. In plus, din luna martie incolo, FCSB se va muta de pe Arena Nationala, care va fi pregatita pentru Euro 2020, iar pribegia echipei poate conta enorm pentru consistenta rezultatelor.



3. Dinamo si situatia sa financiara

Desi in pauza de iarna se vorbeste, in mod normal, mai mult de transferuri si de meciurile de pregatire, inceputul anului a fost dominat de posibilitatea ca cel mai titrat club aflat in activitate in Liga 1 sa nu primeasca licenta sau sa intre direct in faliment, din cauza problemelor financiare. Cu un patron impotent financiar, cu datorii scadente de sute de mii de euro, fara cumparatori interesati, cu un lot mediocru si cu o tensiune extraordinara intre conducere si suporteri, Dinamo are o misiune imposibila sa se califice in play-off, ceea ce inseamna ca va lipsi pentru a treia oara consecutiv din elita fotbalului romanesc. Sansa sa ca sa salveze sezonul este sa castige Cupa Romaniei, dar in primul rand trebuie sa se echilibreze din punct de vedere financiar, adica sa mai vanda 2-3 jucatori, dupa ce Dusa Uhrin s-a despartit deja de Nistor, Ciobotariu, Moura si Klimavicius.



4. Arbitrajul

LPF a anuntat deja ca arbitrajul video va fi implementat in Liga 1, incepand cu sezonul viitor, iar arbitrii au inceput cursurile pentru noua specializare. In ultimii 30 de ani, brigazile de arbitri au fost mereu considerate unul dintre elementele de baza ale Cooperativei, ale coruptiei generalizate sau ale mafiei pariurilor, iar prestatiile lor au inclinat de foarte multe ori balanta in lupta pentru trofee, calificari in cupe europene sau retrogradare. Subordonatii CCA mai au doar 5 luni la dispozitie, pana la introducerea tehnologiei in judecarea fazelor, ca sa arate ca acuzele au fost neindreptatite, din sezonul urmator urmand sa se lase cu suspendari drastice, daca vor continua sa vicieze in mod grosolan rezultatele.



5. FC Voluntari

Ilfovenii, care ocupa ultimul loc in Liga 1 si erau dati de multi ca retrogradati sigur, au fost cei mai activi pe piata transferurilor, iar lotul arata acum foarte bine. Pe langa antrenorul Mihai Teja, la Voluntari au mai ajuns Valentin Cojocaru, Claudiu Belu, Eric de Oliveira, Pablo de Lucas, Alex Pascanu, Vlad Morar sau Moussa Sanoh, care vor alcatui o echipa puternica alaturi de remarcatii Gorobsov, Matan, Laidouni sau Ion Gheorghe. Cu stilul ofensiv si disciplina tactica promise de Teja, Voluntariul se anunta una dintre surprizele placute ale partii a doua a campionatului si va avea la dispozitie 19 meciuri ca sa se ridice din zona retrogradarii si, de ce nu, sa atace castigarea play-out-ului.



6. Jucatorii U21

Regula impusa cu forta de FRF si acceptata cu scrasnit de dinti de LPF a inceput sa dea roade, iar jucatorii eligibili pentru nationala de tineret arata mult mai maturi decat la momentul implementarii ei. Printre jucatorii care se incadreaza in aceasta regula se afla Valentin Costache, Catalin Itu, Denis Ciobotariu, Gabriel Simion, Albert Stahl, Constantin Dima, Darius Olaru, Razvan Oaida, Dennis Man, Florinel Coman, Stefan Vladoiu, Valentin Mihaila, Stefan Baiaram sau Luis Nitu, daca e sa amintim doar cativa dintre tinerii de la primele patru clasate. Deja fotbalisti care ajung la 22 de ani, au zeci de meciuri in picioare in Liga 1 si pot reprezenta solutii viabile pentru nationala de seniori a Romaniei.



7. Antrenorii

Dincolo de certitudinile Dan Petrescu, Gica Hagi, Dusan Uhrin sau Mircea Rednic, trecuti toti de 50 de ani si cu experienta profesionala, din spate vine o noua generatie de antrenori, ambitiosi si bine pregatiti. Marius Croitoru (39 ani), Edi Iordanescu (41 ani), Mihai Teja (41 ani), Bogdan Andone (45 ani), Ilie Poenaru (43 ani), Bogdan Vintila (47 ani) sau Viorel Moldovan (47 ani) au aratat, in acest sezon, ca pot face lucruri frumoase atunci cand li se dau pe mana echipe de Liga 1 si primesc o cat de mica libertate din partea conducatorilor cluburilor. Dezvoltarea lot profesionala este plafonata, deocamdata, de lipsa conditiilor materiale la nivelul unor campionate cu pretentii, dar s-au descurcat onorabil si este de urmarit in continuare duelul bancilor tehnice din Liga 1.



8. Asistenta pe stadioane

Craiova are cea mai mare medie de spectatori din Liga 1 (11.583/meci), fiind urmata de FCSB (7.757) si CFR Cluj (3.364), la polul opus aflandu-se Clinceni (1.261), Astra Giurgiu (958) si Voluntari (928). Tinand cont ca multe echipe evolueaza pe stadioane, care nu ofera conditii extraordinare pentru spectatori, ca meciurile sunt televizate permanent la costuri scazute pentru abonatii de cablu, ca altele joaca pe arene straine si ca multe dintre cluburi vin din orase sau comune cu un numar mic de locuitori, iar unele dintre ele nu au o istorie indelungata, cifrele nu sunt catastrofale. Unele cluburi, precum Craiova, Sepsi, Poli Iasi, Gaz Metan Medias si Hermannstadt au inceput deja sa castige capital la nivel local si judetean si e de urmarit cum va evolua asistenta lor pana la finalul sezonului. Din sezonul urmator, Chindia, Hermannstadt si Sepsi ar trebui sa aiba stadioane moderne, in timp ce la Iasi si Botosani se vorbeste deja de mornizarea arenelor, din Liga 2 urmand sa promoveze, cel mai probabil, echipe cu conditii bune de gazduire a meciurilor (Petrolul, Rapid, UTA, Mioveni, Turnu Magurele)



9. Veteranii

Actualul sezon poate fi ultimul pentru multi jucatori apreciati din Liga 1. Printre ei se gasesc Mihai Pintilii (FCSB / 35 ani), Florin Gardos (Craiova / 31 ani), Ovidiu Hoban (CFR Cluj / 37 ani), Gabriel Tamas (Astra / 36 ani), Takayuki Seto (Astra / 34 ani), Mihai Roman (FC Botosani / 35 ani), Razvan Dalbea (Hermannstadt / 38 ani), Srdjan Luchin (Hermannstadt / 34 ani), Eric de Oliveira (FC Voluntari / 34 ani), Vasile Olariu (Clinceni / 32 ani), Razvan Tincu (Sepsi / 32 ani), Marius Constantin (Medias / 35 ani), Ovidiu Mihalache (Poli Iasi / 35 ani), Andrei Cristea (Poli Iasi / 35 ani) si Cosmin Frasinescu (Poli Iasi / 35 ani). Meciuri ramase din acest sezon pot fi ultimele pentru multi din lista de mai sus, iar unii chiar au reprezentat ceva pentru fotbalul din Liga 1.



10. Conlucrarea FRF - LPF

Daca FRF a introdus cu forta cateva masuri de reforma nepopulare pentru cluburile de Liga 1 (regula U21, numar minim de grupe de juniori, organizarea Ligii Elitelor, clasificarea academiilor, afilierea echipelor de fotbal feminin, inasprirea conditiilor de licentiere, proiectele grassroots etc.), bune sau rele, LPF nu s-a implicat prea mult in viata echipelor. Desi ar trebui sa fie un avocat al reformei cluburilor din prima liga, in totalitatea lor, adica inclusiv a intereselor suporterilor, jucatorilor si staff-urilor tehnice, forul condus de Gino Iorgulescu a parut mai degraba sa se lupte pentru drepturile patronilor si ale conducatorilor. Implementarea arbitrajului video, incepand cu sezonul urmator, este prima mare masura luata in comun de FRF si LPF, in conditiile in care relatia dintre Razvan Burleanu si Gino Iorgulescu a fost una tensionata. In mod normal, ea ar trebui sa fie urmata de o noua ridicare a stachetei in ceea ce priveste calitatea stadioanele pe care se desfasoara meciuri de Liga 1, de inasprirea luptei antidoping si a celei contra mafiei pariurilor si de introducerea unei garantii bancare inaintea fiecarui sezon, pentru a nu mai exista intarzieri mari la plata salariilor. In 2020, este de urmarit relatia celor doua institutii fundamentale pentru fotbalul romanesc.