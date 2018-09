Dinamo 1-2 Astra | "Suntem prea naivi!" Bratu a vorbit pentru prima oara despre demitere! Ce spune de plecarea de la Dinamo

Bratu nu mai stie ce sa faca pentru a scapa de problemele din aparare. Nici atacul nu-l multumeste. "Dinamo are ocazii, dar rateaza din toate pozitiile", spune antrenorul din Stefan cel Mare.

Bratu pune din nou pe baza lipsei de experienta erorile de la goluri. N-are de gand sa plece de la echipa, in ciuda zvonurilor care anuntau in aceasta saptamana o racide a relatiilor cu patronul Negoita.

"E o infrangere, ne doare foarte tare. Am jucat acasa, am avut si o pauza in care sa ne pregatim. Lipsa de maturitate isi face simtita prezenta, nu reusim sa securizam paorta si sa nu mai luam goluri copilaresti. Nu m-a interesat echipa Astra, ci ceea ce trebuia sa facem noi. Din pacate, nu am reusit asta, e dezamagirea mare. Vom vedea ce urmeaza. Suntem foarte naivi pe faza defensiva. E foarte greu cand pierzi in deplasare 3-0 sa gasesti solutii. Incercam sa stabilizam lucrurile, dar in conditiile astea e destul de greu. Suferim si pe faza ofensiva. Ne-am creat ocazii, a fost un joc bun din punctul asta de vedere, dar n-am reusit sa inscriem mai mult.

Cred ca meritam, dar asa se intampla cand te precipiti foarte tare. Axente, Sorescu si Katsikas n-au facut parte din lot pentru ca lotul are 18 jucatori si am avut alte optiuni. Avem in continuare incredere in ei si in ceilalti jucatori. In fotbal, te astepti la orice. Am o relatie buna cu cei din conducere, sa vedem ce se intampla in zilele persoane. Mie imi place sa lupt pana la ultima picatura de energie", a spus Bratu la Digisport.