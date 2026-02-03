Fundașul central român, care a bifat doar trei apariții în actualul sezon de Premier League, s-ar putea trezi în fața unui nou test important anul acesta după confruntarea cu Manchester City (scor 2-2). Căpitanul Cristian Romero se află într-o situație delicată, având deja opt cartonașe galbene acumulate. Regulamentul din Anglia prevede o suspendare de două etape pentru jucătorii care strâng 10 avertismente înainte de etapa a 32-a.



Dacă argentinianul va fi sancționat în următoarele două partide, cu Manchester United și Newcastle, el va rata automat derby-ul Londrei programat pe 22 februarie, precum și duelul cu Fulham. Situația este complicată și de indisponibilitatea lui Kevin Danso, care a suferit o hiperextensie la degetul mare de la picior, iar perioada sa de recuperare este încă incertă.



De ce anume le este teamă englezilor



În acest context, presa britanică a analizat marți situația defensivă a echipei pregătite de Thomas Frank, subliniind riscurile unei eventuale absențe a lui Romero. Jurnaliștii apropiați de clubul londonez au notat că varianta folosirii internaționalului român de 24 de ani nu este privită cu optimism, din cauza lipsei sale de meciuri în picioare.



„Tottenham nu îl poate pierde pe Romero din cauza unei suspendări pentru NLD (North London Derby), deoarece ar fi departe de a fi ideal ca Radu Drăgușin să înceapă acel meci, având în vedere că românul abia a apucat să joace fotbal în ultimele 12 luni”, au notat cei de la Spurs Web.



Drăgușin, cotat în prezent la 22 de milioane de euro, a avut un sezon dificil, având un singur meci în primul 11 al londonezilor în campionatul 2025/2026. Absența sa de pe gazon a cauzată de o accidentare gravă ce l-a ținut departe de gazon pentru aproape un an.