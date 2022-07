Echipa de handbal masculin CS Dinamo s-a reunit în această dimineață. Antrenorul Xavi Pascual și staff-ul său au condus un antrenament cu alergări pe pista de atletism a stadionului de fotbal și o rundă de exerciții de stretching în Sala Polivalentă Dinamo. Au lipsit jucătorii care au participat la Campionatul Națiunilor din Africa Handbal Masculin 2022, printre care și Ali Zein, care a câștigat trofeul cu naționala Egiptului. Primul meci al sezonului va fi în Supercupa României împotriva rivalei Steaua (18 august), iar debutul în grupele Champions League se va face contra lui Magdeburg (14 septembrie).

Campanie de transferuri foarte bună pentru dinamoviști

În această vară, "bulldogii" i-au adus pe Ali Zein (Egipt / FC Barcelona / câștigător al Champions League și al tuturor trofeelor din Spania, în sezonul trecut), Andrii Akimenko (Ucraina / KS-Azoty Pulawy / al doilea golgheter al campionatului din Polonia), Viachaslau Bokhan (Belarus / Motor Zaporizhzhia / ofertat sezonul trecut de Barcelona), Lazar Kukic (Serbia / Benfica Lisabona / câștigător al European League, în sezonul trecut), Stanislav Kasparek (Cehia / Meshkov Brest), Alexandru Bucătaru (România / CSM București / internațional român) și Joao Pedro Silva (Brazilia / BM Puente Genil / câștigător al Campionatului Sud și Central American 2022). De asemenea, "roș-albii" s-au despărțit de Raul Nantes (Al Ahly Cairo), Ahmed Khairy (Al Ahly Cairo), Andrei Lazăr (Poli Timișoara), Răzvan Gavriloaia (CSU Suceava), Amine Bannour și Alireza Mousavi.

Lotul lui Dinamo pentru noul sezon:

Portari - Saeid Heidarirad, Khalifa Ghedbane, Alexandru Bucătaru

Extreme stânga - Nicușor Negru, Alex Pascual

Extreme dreapta - Valentin Ghionea, Andrii Akimenko, Vlad Popa

Pivoți - Cedric Sorhaindo, Viachaslau Bokhan, Mohamed Mamdouh, Călin Dedu

Interi stânga - Christian Dissinger, Ante Kuduz, Dan Racoțea, Robert Militaru

Interi dreapta - Eduardo Gurbindo, Stanislav Kasparek, Javier Humet

Centri - Ali Zein, Lazar Kukic, Octavian Bizău, Joao Pedro Silva

VALI GHIONEA (căpitan Dinamo):

"Avem jucători noi în echipă, jucători de foarte mare calitate, care au venit ca să ne ajute să ne îndeplinim obiectivele. Azi am avut primul antrenament, ne-am simțit bine, e o perioadă de reacomodare la efort. Grupa din Champions League este una foarte complicată, știm că toate echipele sunt puternice. La prima vedere pare accesibilă, ca să ne putem califica mai departe, în comparație cu ce am avut anul trecut. În realitate, nu e așa, pentru că sunt echipe cu bugete mari, cu jucători foarte buni. Va trebui să muncim mult și să arătăm pe teren că merităm să trecem în faza următoare.

Ne dorim ca Dinamo să devină o forță și la nivel continental, nu doar în România. De când a început acest proiect, clubul asta își dorește. Dorim să avem performanțe înalte, de ce nu Final Four de Champions League, pentru că acesta este țelul tuturor echipelor puternice. Cred că Dinamo este pe drumul cel bun și poate atinge un obiectiv ca acesta. Pentru o echipă românească masculină cred că ar fi un lucru extrardinar de benefic o asemenea performanță. Pentru sportul românesc, în general. În ultimii 30 de ani, cred că doar CSM-ul, la fete, a reușit să atingă această fază, Oltchimul a mai jucat o finală. La masculin, nicio echipă nu a ajuns acolo, sus.

Supercupa României e la jumătatea lunii august, vine devreme, dar e o competiție care se joacă în perioada aceasta. An de an s-a jucat la fel. Noi încercăm să fim pregătiți, să câștigăm și acest trofeu. Avem ca obiectiv câștigarea tuturor trofeelor - titlul în campionat, Cupa României, Supercupa. Vom încerca să câștigăm tot. Dar e un meci contra Stelei, nu se știe niciodată. Steaua întotdeauna ne-a pus probleme. Ne pregătim intens ca să putem să facem un meci bun".

XAVI PASCUAL (antrenor Dinamo):

"Încă nu avem tot lotul la dispoziție, așteptăm să se întoarcă și jucătorii care participă la Campionatul Națiunilor din Africa. Săptămâna viitoare se vor întoarce. Cred că lotul este foarte bun, avem nevoie de timp și de antrenament. Cel mai important este că toți jucătorii înțeleg ce vrem de la ei.

Gândul nostru nu este neapărat la Supercupă, vrem să pregătim echipa cât mai bine, pentru că va fi un sezon lung. Normal că vom încerca să câștigăm trofeul, mai ales că jucăm contra Stelei, rivala noastră. Avem un singur antrenament, încercăm să urmăm planul de antrenament pentru săptămânile viitoare și vom vedea cât de pregătiți vom fi până la Supercupă.

Cred că transferurile sunt bune, dar ideea mea este să îmbunătățesc echipa. Care nu înseamnă doar să semneze noi jucători, ci să ne pregătim exemplar, să creăm relații de joc, să avem o atmosferă pozitivă la echipă, să avem o legătură puternică cu fanii, la fel ca până acum. Avem foarte mult de lucru, dar sunt convins că echipa va fi mai puternică în acest sezon. Nu cred că doar transferul lui Ali Zein este important, ci că avem jucători de naționalități diferite. E greu să armonizăm jucători cu mentalități diferite. Pentru mine toți jucătorii sunt importanți și mă bucur că am acest lot la dispoziție.

În acest sezon, nu cred că mai este problema grupei de Champions League din care facem parte, ci de nivelul la care vom fi noi. Avem un pic mai multă experiență pentru Champions League, mai ales că aproape toți jucătorii au jucat acolo și știu nivelul competiției. Dacă e un vis prea frumos Final Four-ul? Final Four-ul Cupei României? Ah, al Champions League! Eu vreau să câștig Champions League, dar trebuie să o luăm pas cu pas. În handbal, nimic nu e imposibil, dar primul obiectiv este să trecem de grupă. Vom întâlni echipe care vor și ele în Final Four, dar trebuie să arătăm la fiecare meci că merităm să fim acolo. Pentru mine, cele mai importante sunt pregătirea și meciul cu Magdeburg, primul din grupele Champions League".

SAEID HEIDARIDAD (portar Dinamo):

"Am avut un prim antrenament foarte bun, iar echipa e foarte puternică. Vom vedea în viitor cum ne vom descurca, dar vom munci mult și știu că echipa este mai puternică. Cu noii jucători, echipa e aproape perfectă. Vom face tot ce e posibil ca să ne atingem obiectivele pentru acest sezon. Sunt sigur că vom avea rezultate foarte bune, la finalul sezonului, dar și pe viitor. Totul este posibil, Dinamo poate ajunge în Final Four, dacă muncim cât trebuie pentru această performanță. Avem acest obiectiv în minte și încercăm să ajungem acolo.

Îi așteptăm pe suporteri în tribune, avem nevoie să fie alături de noi și să ne încurajeze, la fel ca până acum. Vrem să avem rezultate bune și fanii să fie mândri de Dinamo. Suntem o familie și avem nevoie de suportul lor, mai ales în momentele grele. Sper să vină în număr cât mai mare la primul meci, la Supercupă, și vom lupta să le aducem trofeul".

LAZAR KUKIC (centru Dinamo):

"Am avut mai multe oferte, dar am ales Dinamo pentru că este un club puternic, care are ambiții mari și obiective îndrăznețe. Antrenorul mi-a explicat ce se dorește la Dinamo și acesta a fost unul dintre principalele motive pentru care am ales Dinamo. Cred că orice este posibil, inclusiv o calificare în Final Four. Grupa din Champions League este dificilă, dar cred că ne vom descurca să trecem în runda următoare. În primul rând, trebuie să facem o pregătire foarte bună, înaintea sezonului, apoi vom vedea.

Anul trecut, în European League, am plecat cu Benfica din primul tur preliminar și am reușit să câștigăm trofeul. A fost un sentiment incredibil, mai ales că nimeni nu credea că avem șanse. Am meritat să câștigăm, pentru că am muncit mult și am luptat din greu. Sper să continui să câștig trofee și la Dinamo, mai ales că este cel mai mare club din România.

Înainte să semnez, am vorbit cu Eduardo Gurbindo, pentru că vorbesc spaniola foarte bine, am jucat în Spania trei sezoane, la Logrono La Rioja. Vorbesc aceeași limbă și cu Ante Kuduz, m-am consultat și cu el. Sunt fericit că am ales Dinamo, pentru că e un grup foarte bun. Mă bucur să fac parte din echipă, mai ales că antrenorul și mai mulți jucători au jucat la Barcelona. Dinamo va fi una dintre echipele mari ale Europei și sunt entuziasmat să fi fost dorit de acest club. Știu că există un potențial uriaș și sperăm să câștigăm multe trofee.

Am văzut atmosfera făcută de fani doar la televizor, la meciurile din Champions League. Cred că sunt extraordinari, unii dintre cei mai buni din Europa. Iubesc o asemenea legătură puternică între o echipă și fani. Cred că ne vor ajuta mult și că vom avea asemenea suport din partea lor. Nu am fost reticent să aleg o echipă din România, pentru că am auzit o mulțime de lucruri pozitive despre România și despre București. Am auzit că oamenii sunt deschiși, iar primele impresii sunt pozitive".

