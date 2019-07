Dinamo a anuntat cine ii ia locul lui Neagoe la meciul cu CFR: "O sa vedeti alta echipa, alta mentalitate!" VIDEO

Eugen Neagoe va sta departe de fotbal timp de o luna in urma stopului cardiac de la meciul cu Craiova.

Sebastian Moga, secundul lui Eugen Neagoe, va conduce echipa la derby-ul cu CFR Cluj din etapa 3 a Ligii 1. El a discutat cu Neagoe si vor urma schimbari in echipa lui Dinamo, veniti dupa un start catastrofal de sezon, 0 puncte in primele doua etape.



Sebastian Moga: O sa vedeti alt Dinamo!



"Avem tot lotul valid, mai putin Nistor, dar si el e de doua zile in program normal. Sunt putine sanse sa contam pe el. Suntem optimisti si vrem sa aratam ca nu este Dinamo ce ati vazut in primele doua etape. Am incredere ca se vor schimba in bine lucrurile in perioada urmatoare.

Trebuie sa aratam ca nu asta e Dinamo. E o responsabilitate mare si am incredere ca baietii vor avea o alta atitudine.

O sa avem alta mentalitate, alta atitudine. Asta inseamna Dinamo. Jucatorii, cand intra in teren, trebuie sa uite de tot. Sa nu tina cont de presiune, de emotii

Cel mai important e ca Eugen se simte bine, are o luna de vacanta probabil, ne-a transmis sa fim alaturi de echipa si sa facem tot ce depinde de noi. El are incredere in jucatori. Important e ca el este bine.

Am discutat cu el despre antrenamente, nu poate sa stea departe de echipa, de ce inseamna fotbal.

Inca nu stim ce se intampla, pana la meciul cu CFR o sa ma ocup eu de echipa cu staff-ul, dupa meicul cu CFR vedem ce decizie o sa ia conducerea. Este o responsabilitate, am incredere ca baietii o sa arate alta atitudine incepand cu meciul asta", a declarat Sebastian Moga.



Andrei Sin: Si pentru noi a fost greu cu Craiova!

Jucatorii dinamovisti au fost afectati la meciul cu Craiova, cand au vazut ca antrenorul lor este preluat de ambulanta. Acum, dinamovistii sunt hotarati sa se prezinta cu alta atitudine la meciul cu CFR.

"Jucam cu campioana, ei sunt in revenire de forma, dar important sa facem un meci bun si sa obtinem primele puncte. Ne bucuram ca Eugen Neagoe se simte bine si maine seara va fi cu gandul alaturi de noi. Din pacate pentru noi, jocul nu a aratat prea bine meciurile trecute, din acest motiv ne-am pregatit foarte bine saptamana asta, speram sa aratam alta determinare si sa facem un meci bun. Si pentru noi a fost dificil cu Craiova cnad am vazut ce se intampla. Colegii de pe banca ne-au facut semn ca totul este in regula si am continuat partida. Ne dorim sa castigam fiecare meci fara emotie, dar in fotbal nu se stie", a spus Andrei Sin.

CFR - Dinamo e sambata, ora 21:00.