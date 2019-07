EXCLUSIV | Eugen Neagoe isi anunta revenirea pe banca mai repede decat s-ar fi crezut, dar inca nu stie daca la Dinamo: "Urmeaza sa discut cu conducerea"

"In 3 saptamani - 1 luna voi reveni pe banca", spune Eugen Neagoe.

Eugen Neagoe, antrenorul lui Dinamo in acest moment, a fost la un pas de moarte la meciul contra Craiovei. El a suferit un infarct chiar in timpul partidei si a fost transportat de urgenta la spital. Acesta s-a ales cu stenturi la inima si cu un defibrilator montat de doctori. El spune ca se simte bine acum si ca va reveni pe banca. Totusi, el nu stie daca va mai fi antrenorul lui Dinamo, urmand sa aiba o discutie cu conducerea administrativa.

Eugen Neagoe: "Urmeaza o discutie cu conducerea"

Eugen Neagoe a vorbit pentru ProTV si www.sport.ro

"Ma simt chiar foarte bine acum, am ajuns ieri dupa-amiaza acasa. Acum sunt ok din toate punctele de vedere, am trecut peste acel moment groaznic de duminica, acum e totul in regula. Peste o saptamana voi merge din nou la control, dar in rest nu am altceva de facut. Mi-au dat doctorii un tratament medicamentos in prima saptamana, care de saptamana viitoare se va injumatati. Mi-au recomandat odihna minimum 3 saptamani sau o luna. Dupa aceea voi putea sa-mi reiau activitatea fara nicio problema.

Nu am alte recomandari din partea doctorilor. Am luat decizia sa renunt si la fumat.



Probabil ca fotbalul m-a consumat si el, pentru ca eu ma consum pe banca, dar nu am luat in niciun moment in considerare faptul de a renunta. Voi reveni mai puternic.

Momentan nu stiu ce se va intampla legat de Dinamo, eu azi voi avea o discutie cu oamenii de acolo. Vreau sa le multumesc pentru ca mi-au facut o propunere sa raman in conducere. Trebuie sa ma gandesc rapid.



Vreau sa le multumesc si celor de la CFR pentru ca s-au gandit la mine si mi-au facut o propunere. Ii multumesc lui Dan Petrescu, un baiat senzational, de mare caracter. El a sustinut aceasta idee.

Ramane sa vedem ce se va intampla astazi ori in zilele viitoare.



Daca cei de la Dinamo ma vor intreba in legatura cu un alt antrenor, imi voi spune punctul de vedere. Sunt multi antrenori buni in Romania", a spus Eugen Neagoe pentru ProTV.