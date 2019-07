Pe mana cui ajunge Dinamo? Doi afaceristi, acelasi discurs: "Suntem in discutii avansate!" Cu cine negociaza Negoita

Doi afaceristi, acelasi discurs: "Suntem in tratative avansate pentru Dinamo".

Viitorul lui Dinamo sta sub semnul intrebarii. Ionut Negoita a pus clubul pe taraba si asteapta pe cineva care sa il scape de presiune. Totusi, el spune ca "nu vrea sa lase Dinamo pe mana unui om care nu stie ce inseamna spiritul din Stefan cel Mare".

Negoita negociaza la doua capete

Ionut Negoita asteapta un afacerist care sa ia Dinamo si discuta in acest moment cu doi posibili finantatori. Atat Claudiu Florica, cunoscut pentru implicarea in dosarul Microsoft, cat si Horia Sabo, cel care a plecat cu mega scandal de la Poli Iasi, sustin ca "sunt in tratative avansate". Deocamdata, discutiile sunt in faza de analiza a situatiei clubului.

Unul dintre cei doi va pune mana pe 51% din pachetul de actiuni al lui Dinamo daca negocierile cu Negoita vor ajunge la un consens.

Claudiu Florica: "Nu ofer iluzii! Nu vreau sa ma joc cu fanii"

Claudiu Florica a vorbit intr-un interviu acordat cotidianului Gazeta Sporturilor.

"Singurul lucru pentru care vreau sa merg mai departe in ciuda avertismentelor este ca oamenii simpli se agata de speranta, de oriunde ar veni. De aceea cred ca merita incercat, pentru a reusit ca Dinamo sa aiba o alta fata.



(...)



Studiem, analizam, sunt optimist! Da, mai sunt interesat! Dar rabdare, oameni buni; in primul rand rabdare, fiindca nu m-as fi bagat in aceasta poveste daca nu voiam ceva concret. Doar ca o asemenea tranzactie, daca vrei sa aiba un viitor, nu se face cat ai bate din palme, iar eu nu vreau sa ofer iluzii. Eu nu vreau sa ma joc cu sentimentele suporterilor", a spus acesta pentru Gazeta.

Claudiu Florica: "10-12 milioane de euro pentru Dinamo"

Claudiu Florica mai spune ca la Dinamo este nevoie de o investitie de 10-12 milioane euro.

"Am nevoit de timp, lumea trebuie sa inteleaga ca vorbim de o investitie de 10-12 milioane euro, care nu sunt intr-un sac dupa usa, ii iei si merge jucaria. Vorbim de fonduri de investitii ce-si asuma riscuri, care trebuie sa stie de ce trebuie facuta investitia, de ce atat si nu atat, care sunt planurile de back-up, sunt documente, un intreg mecanism. Nu poti sa zici: "Hai, ia un milion si la treaba"", a mai spus Florica.