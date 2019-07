Informatii de ULTIMA ORA despre Eugen Neagoe: "E acasa, i s-a montat defibrilator!" Ce spune Prunea despre noul antrenor de la Dinamo

Dinamovistii ii cauta inlocuitor lui Eugen Neagoe, care a ajuns acasa dupa ce a facut stop cardiac pe teren la meciul cu Craiova.

Eugen Neagoe isi revine dupa scenele de cosmar de duminica seara, cand i s-a facut rau pe banca in timpul derby-ului cu Craiova si a ajuns la spitalul de Urgenta cu stop cardio-respirator.

Antrenorul lui Dinamo a fost externat azi, iar medicii i-au montat un defribilator. In acest timp, dinamovistii ii cauta un inlocuitor deoarece antrenorul are nevoie de o perioada mai lunga de repaus.



Prunea: Avem o lista de antrenori!

"Eugen a fost externat astazi in jurul pranzului. Este acasa, e bine. I s-a montat un defibrilator. In rest, nu avem ce discuta despre fotbal, important este ca e acasa si ca e bine. Important este ca e cu familia, despre fotbal nu vorbim in momentele astea", a declarat Prunea pentru Agerpres.

Intrebat daca exista antrenori pe care ii are in vedere pentru inlocuirea lui Neagoe la conducerea tehnica a echipei, Prunea a spus: "Vedem, exista o lista de antrenori la care ne gandim".

Aseara, Viorel Moldovan era principala tinta a dinamovistilor, insa cei de la Chindia Targoviste s-au opus plecarii antrenorului care i-a promovat.