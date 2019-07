SURPRIZA TOTALA la Dinamo! Ultimul nume aparut pe lista: "Nu va grabiti sa spuneti ca va antrena cu CFR! Discutam!"

Surpriza totala in "Stefan cel Mare".



Dinamo s-a trezit intr-o situatie delicata dupa ce Eugen Neagoe a plecat cu ambulanta de pe Arena Nationala. Dinamovistii sunt nevoiti acum sa se gandeasca la aducerea unui antrenor inca din etapa a treia.

Pana acum, Devis Mangia si Viorel Moldovan au fost cele mai vehiculate nume pentru banca lui Dinamo. De asemenea, si Eugen Neagoe este luat in calcul pentru a continua la Dinamo. Totusi, sefii din "Stefan cel Mare" se gandesc la o varianta surpriza.

Leo Grozavu este ultimul nume trecut pe lista de Florin Prunea.



"Nu am vorbit cu Leo Grozavu, dar este un antrenor foarte bun. Am fost si coleg cu el. Vom vedea. Mi-ati dat o idee la care nu m-am gandit. Nu va grabiti sa spuneti ca va antrena in meciul cu CFR. Discutam", a declarat Florin Prunea la DigiSport.