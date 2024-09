Jean Vlădoiu, fostul atacant al lui Dinamo și al echipei naționale, crede că "roș-albii" au șanse foarte mari să se califice în play-off, în acest sezon, după un început consistent de campionat.

"Mă așteptam la Dinamo să aibă un reviriment"

"Mă așteptam ca Dinamo să aibă un reviriment, pentru că și în sezonul tercut au avut meciuri bune, dar le-au lipsit rezultatele. Au avut o cădere pentru că lotul nu avea omogenitate. Eu apreciez faptul că Andrei Nicolescu a avut un plan, au încercat să schimbe doar ce a fost nevoie. Rezultatele au venit, suporterii au fost fantastici, s-a dus și presiunea negativă. Ar fi păcat să nu continue pe acest trend pozitiv și să nu prindă play-off-ul.

La Dinamo sperăm să vedem și un stadion nou, pentru că ar fi un declic, cum s-a întâmplat la Rapid. Bine, suporterii dinamoviști au fost fantastici, au fost alături de echipă și în Liga 2, peste tot prin țară. Dar un stadion modern ar aduce mai multe fonduri pentru club, care ar putea trece la un nivel superior de performanță.

"Lotul e ok, rezultatele sunt în grafic"

Au adus și jucători cu experiență, dar și jucători tineri. Am văzut niște jucători de mare viitor, printre cei aduși în această vară de Dinamo. Lotul e ok, rezultatele sunt în grafic. Eu mă bucur că sunt rezultate bune și pe fondul unui joc deschis. În acest început de sezon m-am uitat mai mult la joc, care m-a mulțumit. Am văzut determinare, răutate în joc. Echipa are posesie, atacă, vrea să înscrie și să câștige. Nu stau pe două linii și așteaptă contraatacul. Am văzut o echipă care vrea să câștige fiecare meci, care are ocazii. Că mai pierzi câteodată, ăsta e riscul.

Dinamo a început bine sezonul și nu există semne că nu ar putea să termine bine sezonul. Am văzut că există disciplină și foame de rezultate. Nu există o bancă foarte puternică, singurul lucru care se poate întâmpla este să lipsească mult timp jucători importanți. Dar au jucat fără Politic și Abdallah, poate cei mai în formă jucători, și tot au aliniat un prim '11' competitiv. Dacă nu vor avea mari probleme cu accidentările, cred că o calificare în play-off este la îndemâna lor", a declarat Vlădoiu pentru Sport.ro.

Foto - Gabriel Chirea