DINAMO 3-0 POLI IASI | Prima reactie a lui Montini dupa dubla din Stefan cel Mare! "Mai avem patru finale de jucat"

Dinamo a reusit sa castige primul meci din 2019 in Liga 1!

Dinamovistii i-au invins pe cei de la Poli Iasi in Stefan cel Mare cu 3-0.

Montini a reusit dubla, iar Daniel Popa a marit avantajul in prelungirile partidei.

Dupa victorie, Montini a fost foarte fericit dupa meci si a declarat ca el spera inca la play-off.

"Sunt foarte fericit. Este important sa incepem bine si am inceput cum nu se poate mai bine. Trebuia sa incepem meciul agresiv, sa facem pressing si sa ne rapunem dusmanul. Am avut o multime de ocazii de a inscrie. Am vrut sa inscriu. Acum e o echipa diferita. Nu stiu ce se va intampla, dar pas cu pas trebuie sa mergem pana la final si sa invingem. Cred in play-off, e obiectivul nostru. Mai avem patru finale!", a spus Montini.