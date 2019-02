DINAMO POLI IASI | Stoican da vina pe ghinion: "Scorul mi se pare cam drastic!" "Sageti" catre dinamovisti? "Noi mai avem sanse la play off!"

Dinamo a inceput bine 2019. A castigat meciul cu Poli Iasi, scor 3-0, dupa o dubla a lui Montini si un gol marcat in prelungiri de Popa.

Flavius Stoican da vina pe neatentia jucatorilor sai si pe ghinion pentru rezultatul din aceasta seara. Scorul i se pare nedrept antrenorului de la Iasi.

"Noi mai avem sanse la play-off. Am pierdut un meci, dar trebuie sa constientizam unde am gresit. Azi nu am prins o zi reusita. Ne trebuie si un pic de sansa, am pierdut pe neatentie azi. Scorul mi se pare cam drastic", a declarat Flavius Stoican la finalul partidei.