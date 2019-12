"Din punctul meu de vedere sunt rezolvate problemele cu Armata!" Gigi Becali, dezvaluiri de ULTIM moment despre conflictul cu CSA Steaua! Ce a spus patronul ros-albastrilor despre o impacare ISTORICA

Gigi Becali a vorbit despre conflictul cu CSA Steaua.

Gigi Becali a vorbit in cadrul unei conferinte de presa despre confictul cu CSA Steaua. Acesta este de parere ca fanii vor incepe usor, usor sa vina in numar cat mai mare sa o sustina. Acesta mai spune ca nu exista o cale de impacare cu cei de la CSA Steaua.



"Din punctul meu de vedere sunt rezolvate problemele cu armata. Noi avem o problema de gandire, de inteligenta. Nu am ce sa ma impac cu ei, pentru ca nici nu poti. Poti sa te impaci cu omul rau? Acolo e multa rautate, mult ego. FCSB e Steaua, dar numele e si mai frumos, emblema e si mai frumoasa. Suporterii 40% veti vedea, probabil anul asta 60% ca ei vin. Ce treaba am eu cu ei. Nu vor sa joc in Ghencea, nu ma duc.

Pana cand nu se va rezolva problema Talpanilor, nu va fi cum zice Iohannis o Romanie normala. Platesc 125.000 de euro numai la clinica, 25.000 de euro la Valea Popilor, salariu la muncitori pentru ca au nevoie. Platesc 200.000 de euro pe luna numai salarii la oameni din institutiile cu care fac binefacere, milostenie. Am inca vreo 200 de familie pe care le tin. Numai ieri am semnat 400.000 milostenie, la anumite manastiri, care sunt manastiri sarace. Si dupa aia vin si imi zic ca spal bani. Cum sa spui milostenia sau donatia ca e spalare de bani. Cand imi aduc aminte de lucrurile astea ma deranjeaza. Vreau si eu in tara mea sa fie oameni. Un om ca Talpan trebuie scos de acolo, dat la o parte ca sa lucreze altceva. Daca vrem o Romanie normala cum zice Iohannis. Nu vreau nici dusmanie, nici ura, eu vreau pace. Dar oamenii astia ca sa fie o Romanie normala trebuie dati la o parte", a declarat Gigi Becali.