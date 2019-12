BREAKING NEWS | "Stiau cum vom juca cu o saptamana inainte de meci!" Declaratii INCREDIBILE dupa ce FCSB a facut instructie cu Craiova! Oltenii acuza ca meciul a fost vandut de cineva din interiorul clubului

Sorin Cartu a rabufnit dupa esecul oltenilor in fata celor de la FCSB.

FCSB s-a impus cu 2-0 pe Arena Nationala in derby-ul cu Universitatea Craiova dupa golurile marcate de Florinel Coman si Denis Man. Oltenii au practicat un joc modest in ultima partida din acest an, iar inspiratiile lui Coman si Man au adus cele trei puncte in contul vicecampioanei Romaniei.

Oficialul celor de la Universitatea Craiova, Sorin Cartu, a oferit o serie de declaratii care ar putea fi destul de grave. Acesta este de parere ca FCSB stia tactica oltenilor pentru acest meci cu o saptamana inainte ca partida sa se desfasoare si a fost surprins de tactica pe care a folosit-o Bogdan Vintila.



"Din punctul meu de vedere, Piturca a ales perfect sistemul de joc. Ideea lui Piti a fost super. Pe mine ma deranjeaza, si imi pun semne de intrebare, este ca Steaua s-a pregatit aproape o saptamana pentru asa ceva. Daca voi imi dati un meci in care Steaua a jucat cu trei fundasi centrali. E punctul meu de vedere. Cred ca FCSB stia cum jucam.

E foarte grav. Eu stiu ce inseamna ca in 21 de partide sa joci 4-3-3, iar in etapa a 22-a sa joci 5-2-3, cam asta a fost asezarea lor. Pe mine ma macina asta. Nu vreau sa zic mai mult, eu doar spun ca asta m-a surprins. N-am vorbit cu domnul Rotaru n-am vorbit cu nimeni. Sunt foarte mirat cum de Staua a ales sa joace cu trei fundasi centrali la acest meci. Ea nu a jucat niciodata, in 21 de meciuri, asa. Eu nu spun ca cineva de la noi a tradat. In 21 de partide desfasurate pana acum ei nu au jucat niciodata asa. Asta ma intreb. Cum de Steaua a jucat acum cu trei fundasi centrali. Asta ma macina.

Steaua a fost foarte inspirata ca a jucat cu trei fundasi centrali la meciul asta, desi nu a jucat niciodata asa", a declarat Sorin Cartu la Digi.