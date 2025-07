FCSB a suferit un eșec rușinos în Andorra, 1-2, însă campioana României a fost salvată de victoria la două goluri din meciul tur, care i-a asigurat calificarea în turul 2, acolo unde va întâlni Shkendija, formație din Macedonia de Nord, care a trecut de The New Saints.

Basarab Panduru: "FCSB nu cred că poate să mai joace așa cum a făcut-o cu Inter Escaldes"



Fostul internațional Basarab Panduru spune că Shkendija poate fi considerată o echipă din liga secundă a României, raportându-se strict la cotele de piață ale jucătorilor de pe Tranfermarkt. Cel mai valoros fotbalist este fundașul central albanez Klisman Cake (26 de ani) - 600.000 de euro.



"Shkendija nu are în lot un jucător de valoarea lui Pantea. Sub toți! Nici măcar un jucător de valoarea lui Gheorghiță. Pantea costă 650.000. La ei, cel ma bun e 600.000, apoi unul de 400.000. Are cotă de 5 milioane. Echipă de liga a doua cred că au valoare de 5 milioane la noi. Sepsi are sigur peste 5 milioane. Cam cu asta joacă FCSB.



Eu nu cred că FCSB mai poate juca așa, deși te pune pe gânduri. Ai tras semnalul de alarmă după a doua repriză de acasă și tot așa ai jucat acolo. Dar să spunem că a fost oboseală, că au fost 10 ore. Nu e ușor să mergi pe avion, apoi cu autocarul. Ceva parcă nu e ok și n-ai cum să continui așa. Poți să spui că a fost o oboseală generală", a spus Panduru, la Prima Sport.

Shkendija și TNS au remizat în turul din Țara Galilor, scor 0-0, iar la returul din Macedonia de Nord a fost 1-1 după 90 de minute, în urma golurilor marcate de Fabrice Tamba pentru gazde și Jordan Williams pentru oaspeți. Nord-macedonenii au obținut calificarea tocmai în minutul 116, după un autogolul al lui Jack Bodenham.



5,1 milioane de euro este suma la care e evaluat întreg lotul lui Shkendija.

51,3 milioane de euro valorează FCSB.

Jeton Bekjiri, antrenor Shkendija: "Cred că ne va fi mai simplu să jucăm împotriva lui FCSB decât împotriva lui TNS



Antrenorul formației cu 5 titluri în Macedonia de Nord a făcut o scurtă caracterizare și lui FCSB, care a tremurat serios în Andorra.



"Steaua (n.r - FCSB) este un adversar puternic, cu o mare tradiție. Îi vom respecta, dar consider că putem obține un rezultat pozitiv contra lor cu o prestație bună. Cred că împotriva unui astfel de adversar ne va fi mai simplu să jucăm decât ne-a fost împotriva lui TNS.



Suntem campioana Macedoniei și vom face tot ce putem pentru a arăta cel mai bun fotbal pe scena internațională", a mai spus Jeton Bekjiri.

Turul Shkendija - FCSB este programat marți, 22 iulie, în timp ce returul de la București se va disputa pe 30 iulie.