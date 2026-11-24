Partida dintre Sepsi și Rapid a tras cortina peste runda cu numărul 16 din SuperLiga. Dobre a deschis scorul încă din primul minut, ca pauza duelului să găsească cele două formații la egalitate, după reușita lui Cmiljanic din minutul 16.

Alex Dobre, după un nou gol la Rapid

Actul secund a început în forță pentru giuleșteni, Petrila punctând pentru 2-1 în minutul 47. Ultimul gol al înfruntării a fost marcat tot de Rapid, prin Kamara, în minutul 90+2.

La scurt timp după fluierul final, Alex Dobre s-a arătat mulțumit de victoria obținută. Atacantul a expus că echipa sa trebuie să continue de aceeași manieră, iar rezultatele nu vor întârzia să apară.

„Mă bucur că în sfârşit am obţinut cele trei puncte. Greşelile fac parte din joc, mă bucur că am reacţionat foarte bine şi am luat cele trei puncte.

Trebuie să continuăm să muncim, să ne îmbunătăţim jocul şi să fim acolo sus, unde ne este locul. Şi această partidă şi toate meciurile sunt importante, ne dorim să facem cât mai multe puncte, iar la sfârşit de play-off să fim cât mai sus”, a declarat Alex Dobre, potrivit Prima Sport.