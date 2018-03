Dica, OUT de la FCSB daca nu castiga diseara? Sumudica anunta: "Sunt singurul care poate sa lucreze cu Gigi Becali"

Dica a fost criticat constant de Gigi Becali in ultima perioada.

Cu un joc slab in ultimele etape, FCSB e la doua puncte in spatele liderului CFR, iar in aceasta seara se joaca duelul direct din Gruia. Daca bate, Dica il va impresionat si pe patron, cel care a criticat in termeni duri echipa in ultima perioada.

Presiunea pe Dica e si mai mare acum, cand Marius Sumudica anunta din Turcia ca e gata sa semneze cu FCSB, in ciuda trecutului tulburat in relatia cu echipa lui Becali.



Mai mult, Sumudica anunta ca FCSB e chiar singura echipa la care s-ar intoarce din Turcia. Fostul campion cu Astra a fost criticat de conducerea lui Kayserispor din cauza comportamentului sau. Kayserispor e pe locul 5 in campionat, la 7 puncte in spatele lui Fenerbahce, care ocupa ultimul loc de Europa League.

"Singurul om din Liga 1 cu care as lucra e Gigi Becali! Si garantez ca daca se va intampla asta voi castiga titlul de campion la pas!", a spus Sumudica in Gazeta Sporturilor.

Dica, inaintea meciului cu CFR: "Patronul e agresiv!"

"Nu comentez ce spune patronul echipei. Eu analizez jocul echipei si le spun jucatorilor in vestiar ce am de spus. Eu vad ce facem bun, dar si ce facem gresit. Patronul e mai agresiv, e presiunea mare si pe dansul, de 2 ani nu s-a castigat campionatul, ar fi al treilea an fara titlu si nu e ok pentru Steaua.

Pe mine a fost presiune de cand am venit, dar stiam unde vin. Eu muncesc in continuare si sper sa-mi indeplinesc obiectivul. Eu as fi preferat sa nu vina pauza asta, dar nu avem ce face pentru ca joaca nationala. Important e sa trecem cu bine de meciul cu CFR", a mai spus Dica.