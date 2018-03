Schimbare majora la FCSB? Dica ii cere lui Becali sa schimbe sistemul de premiere: "La meciul cu CFR nu avem nimic"

Dica e in fata unuia dintre cele mai importante meciuri din acest sezon. Daca bate CFR, Steaua trece pe primul loc.

Toata Romania vede Romania! Sambata, 24 martie, Israel - Romania! Marti, 27 martie, Romania - Suedia!

Aflata la 2 puncte in spatele CFR-ului, FCSB merge in Gruia cu gandul la victorie si primul loc in clasament.

Becali nu le ofera prime jucatorilor in campionat, insa le dadea 20.000 de euro jucatorilor daca treceau de Lazio. Dica ar vrea sa schimbe sistemul platilor de la echipa, cu salarii mai mici si mai multe prime de joc.



"Jucatorii nu vor avea o prima speciala pentru meciul cu CFR. La Steaua nu sunt prime pentru meciuri. Sunt prime pentru obiective, daca intri in Champions League sau Europa League. Atunci, cu Lazio a fost o prima, pentru ca ne doream sa trecem mai departe in Europa League si era altceva, un alt obiectiv. Sunt contracte foarte mari in acest moment la Steaua si patronul a decis sa nu dea prime in campionat", a spus Dica la Digi.

"Eu mi-as dori ca jucatorii sa aiba prime, dar facute altfel. Nu pot sa vin eu acum sa spun, pentru ca nu ma ocup eu de asa ceva. S-au facut contracte inainte. Eu nu sunt conducatorul clubului sa decid. Daca as avea posibilitatea as face, dar nu vreau sa divulg acum. E o motivatie in plus pentru jucatori si as sti cum sa fac", a mai declarat Nicolae Dica



CFR - FCSB e duminica seara, de la 20:45.